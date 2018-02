Sport Schmidmühlen

04.02.2018

3

0 04.02.2018

Freitagabend, kurz vor 18.30 Uhr, verkündet der Stadionsprecher des SSV Jahn Regensburg vor über 13 000 Zuschauern: "Die Einlaufkinder am heutigen Spieltag stellt der SV Schmidmühlen." Ein Gänsehaut-Moment für die Eltern. Ihr Sprösslinge von der F-Jugend nahmen das dagegen recht locker.

Gratis-Trikots für alle

Wer darf mit?

Interview: So ist das im Spielertunnel Die beiden Einlaufkinder David Guttenberger und Johannes Bauer berichteten dem Vorsitzendem des SV Schmidmühlen, Peter Fochtner, in einem Interview von ihren Erlebnissen:



Wie war denn die Anfahrt mit dem Bus?



Johannes Bauer: Super, wir haben immer gesungen - SSV und so.



Und wie habt ihr die Ankunft am Stadion in Regensburg erlebt?



David Guttenberger: Voll cool. Zuerst hat uns der Jani erwartet, das Maskottchen des Vereins. Mit dem haben wir dann erst einmal ein Foto gemacht.



Johannes Bauer: Gesagt er nichts. Ich glaube, der konnte nicht sprechen.



Wie ging's dann weiter?



David Guttenberger: Dann sind wir in die Kabinen: Die waren ganz schön klein. Dort wurde dann ausgelost. Wir wollten alle Zahl haben und die anderen Kinder aus Ursulapoppenricht nicht. Dadurch wurde bestimmt, dass wir mit den Spielern aus Ingolstadt einlaufen. Aber das war mir egal, da hab ich eh mehr gekannt.



Johannes Bauer: Die Trikots, die wir bekommen haben, waren voll groß - fast wie ein Kleid.



Wie ist es eigentlich, wenn man dann im Spielertunnel ist?



David Guttenberger: Da mussten wir dann auf die Spieler warten. Das hat echt lang gedauert.



Johannes Bauer: Ja genau. Dann ist erst der Schiedsrichter gekommen, der hat sehr laut gepfiffen. Als die Spieler dann da waren, haben sie uns gefragt, welche Position wir spielen. Die waren voll nett.



Und wie ging's nach dem Einlaufen weiter?



David Guttenberger: Wir sind dann wieder rein in die Kabinen, haben uns umgezogen und dann sind wir auf die Tribüne. Das erste Tor haben wir leider nicht gesehen.



Johannes Bauer: Es war super, dass jeder von uns noch drei Packungen Fußballkarten bekommen hat. (fop)

Ein einmaliges Erlebnis war es in jedem Fall für beide: Erwachsene und Kinder werden davon sicher noch lange berichten.Gut drei Wochen ist es her, dass ein großer ortsansässiger Marken-Discounter die Vereine des Landkreises Amberg-Sulzbach aufgefordert hatte, sich zu bewerben: Gesucht wurden Eskorten-Kinder für das Fußball-Derby in der 2. Bundesliga zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem FC Ingolstadt. Die sogenannten Einlaufkinder werden vor dem Spiel in den Katakomben der jeweiligen Stadien an die Hand genommen und laufen dann mit den Profis und Schiedsrichtern auf das Spielfeld. Im Namen des SV Schmidmühlen bewarb sich Vereinskassier und Jugendtrainer Tobias Guttenberger mit seinem Team (der F-Jugend unter neun Jahre). Genau eine Woche vor dem Spiel dann die freudige Überraschung: Der SV Schmidmühlen wurde ausgewählt. Die Eltern der kleinen Kicker bekamen verbilligte Tickets für die erste Kategorie, die Kinder erhielten diese kostenlos.Dann musste es schnell gehen, denn es galt noch einiges Organisatorisches zu erledigen. Zunächst mussten dem Veranstalter die Kleidergrößen der Kinder mitgeteilt werden, da jedes einen Trikotsatz umsonst bekam. Dann ging es an die Organisation der Fahrt und die Finanzierung.Auch die Verpflegung bei der An- und Rückreise musste auf die Beine gestellt werden. Denn seitens des SV Schmidmühlen war klar, dass die Busfahrt kostenlos sein sollte. Dank der großzügigen Unterstützung von mehreren Unternehmen und dem Verkauf von Speisen und Getränken im Bus stand am Montag fest, dass die Fahrtkosten refinanziert werden konnten.Aber es galt noch ein Problem zu lösen, das den Vereinsverantwortlichen am meisten Kopfzerbrechen bereitete: Der SV Schmidmühlen konnte, sollte und durfte nur zwölf Kinder melden. In dieser Altersgruppe ist der Andrang aber so groß, dass der Verein hier zwei Mannschaften mit 15 Spielern im Kader hat. Als man das Problem den Verantwortlichen sowie dem Hauptsponsor des Jahn Regensburg schilderte, zeigten sich diese aber kulant und teilten mit: "Egal, dann können halt dieses Mal mehr Kinder mit einlaufen." Man kann sich die Erleichterung beim SV Schmidmühlen vorstellen: Welche Dramen hätten sich da abgespielt, wenn drei Kinder nicht mit einlaufen hätten dürfen.Nachdem nun feststand, dass 15 Kinder und 30 Erwachsene eingeladen waren, verlagerten sich die Debatte in die Familien. Wer sollte in den Genuss der Erste-Klasse-Tickets kommen? So kurzfristig konnten natürlich bei einigen Spielern nicht beide Eltern teilnehmen. Wer sollte also mitfahren? Oma, Opa, Onkel, Geschwister - alle wollten dabei sein. Am Ende bleibt es ein Geheimnis, wie diese Entscheidung gefallen ist.

Ursulapoppenricht/Gebenbach. (nko) Das Glück war den kleinen Fußballern der SG Ursulapoppenricht/Gebenbach hold: Die Kinder durften als Eskorten in der 2. Bundesliga auflaufen - und das gleich zweimal. Zuerst waren die Mädchen und Buben im Spiel 1. FC Nürnberg gegen SSV Jahn Regensburg mit von der Partie, drei Tage später durften sie noch einmal antreten, diesmal bei der Begegnung des Jahn gegen den 1. FC Ingolstadt.

In eigener Sache Angesichts der vielen Jugend-Mannschaften, die es im Raum Amberg-Sulzbach gibt, kann die AZ natürlich nicht jedesmal berichten, wenn eine von ihnen als Eskorte eingeladen wird. Diesmal aber machen wir eine Ausnahme: Dass gleich zwei Jugend-Teams gleichzeitig als Einlaufkinder unterwegs waren, war tatsächlich außergewöhnlich.

Ob die Jahn-Spieler sich noch an ein paar Gesichter erinnerten? Für die Nachwuchs-Fußballer der SG war es jedenfalls ein tolles und mit Sicherheit auch unvergessliches Erlebnis, den großen Profis einmal so nahe zu kommen und mit dem SSV-Maskottchen abzuklatschen.Ein Supermarkt hatte den Auftritt als Eskortenkinder F samt Einlauf in einem kompletten Trikotsatz inklusive Stutzen in einem Gewinnspiel verlost. Ihre neuen Sport-Shirts wollten die Kinder gar nicht mehr ausziehen - und trugen sie auch am nächsten Tag noch zu ihren Jeans. Genauso stolz sind sie auf die Fußballsammelkärtchen, die sie geschenkt bekamen.Den Auftritt beim Club-Spiel verdanken die Kinder einem fleißigen und engagierten Papa, der sich beim 1. FC Nürnberg bereits vor Monaten um eine Einlaufeskorte beworben und beide Fahrten perfekt organisiert hatte. Auch in Franken wurden die Nachwuchs-Kicker mit einem kompletten Trikotsatz, in diesem Fall des 1. FC Nürnberg, ausgestattet, von dem sie die Trikots mit nach Hause nehmen durften. Diejenigen, die das Glück hatten, bei beiden Spielen dabei sein zu dürfen, sind jetzt top gerüstet für jedes Training und jeden Kick auf Straße oder Wiese.