Vierer-Auswahldrive in Schmidmühlen

Sport Schmidmühlen

21.09.2017

0 21.09.2017

Golf mit all seiner Vielfalt und seinen Variationen wird beim Golf- und Landclub in Schmidmühlen das gesamte Jahr über gespielt. Nun stand ein Vierer-Auswahldrive im Turnierkalender. Das Wetter war zwar nicht so toll, die Stimmung unter den Golfern aber hervorragend. Die Bruttowertung gewannen Lucca Renner aus Regenstauf und Christian Obier (Regensburg) mit 27 Bruttopunkten vor Rudolf Wotzlawek aus Hohenschambach und Bekim Schafberger aus Burglengenfeld mit 23 Punkten. Auf 41 Nettopunkte kamen Andrea und Stefan Graf (Ursensollen). Sie gewannen das Netto A vor Hubert und Ulrike Leikam (Burglengenfeld/37). Gewinner der Nettowertung B waren Reinhard und Cornelia Feldmeier (Burglengenfeld/42) vor Thomas Ludwig vom GC Dillingen und Florian Ludwig aus Burglengenfeld mit 38 Punkten. Auf dem Bild die Sieger mit Spielführer Reinhold Scharl (rechts). Bild: bö