04.08.2017

Mit einer neuen Bestmarke von 131 Teilnehmern beim Vorstandscup hat der Golf- und Landclub Schmidmühlen ein Stück Turniergeschichte geschrieben. Und nicht nur was die teilnehmenden Golfer anbelangt. Auch die hochsommerlichen Temperaturen, die jenseits der 30-Grad-Marke lagen, bedeuteten einen Rekord.

Die hohe Teilnehmerzahl zeigt die Treue der Mitglieder zu ihrem Club. Wie Präsident Harald Thies bei der Siegerehrung anmerkte, sei diese hervorragende Beteiligung auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit des Vorstands. Beim Golf- und Landclub in Schmidmühlen liegt es schon einige Jahre zurück, dass der Bruttosieger außerhalb der eigenen Mitgliedergemeinschaft zu finden war. Beim Vorstandscup gelang Wolfgang Beidinger vom Golfclub Bad-Abbach-Deutenhofen dieses Kunststück. Er gewann die Bruttowertung mit 31 Punkten. Bei den Damen hingegen setzte sich Laura Renner aus den eigenen Reihen mit 23 Bruttopunkten durch. Gewinner der Nettowertung A wurde Reinhard Kämpf. Er gewann vor Sonja Mündner vom Yachtclub Gut Minoritenweg mit ebenfalls 40 und Bernhard Meier mit 39 Nettopunkten.Die Nettowertung B sicherte sich Alexander Schmid mit 41 Punkten vor Jan-Otto Hake vom Golfclub Schlossgut Lenzfried und Eckart Kraus, beide mit 40 Zählern. Mit hervorragenden 47 Nettopunkten gewann Walter Scharl die Nettowertung C vor Thomas Achim mit 46 und Elisabeth Kraus mit 44 Punkten.Lediglich um 75 Zentimeter verfehlte Christian Moedel ein Ass. Er gewann die Wertung "Nearest to the Pin". Bei den Damen war dies Christa Schwabenauer. Die Sonderwertung "Longest Drive" gingen an Felix Schlosser und Laura Renner.