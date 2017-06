Vermischtes Schmidmühlen

02.06.2017

02.06.2017

Schmidmühlen/Rieden. (bö) Der erste Führerschein ist geschafft: Theorie und Praxis sitzen, jetzt kommt die Übung im Straßenverkehr als aktive Verkehrsteilnehmer für 51 Kinder aus den vierten Klassen der Grundschulen Rieden und Schmidmühlen (Bild). Für besonders gute Leistungen wurden 16 von ihnen mit dem Ehrenwimpel der Verkehrswacht ausgezeichnet. Der Leiter der Verkehrsausbildung, Oberkommissar Horst Strehl, hatte zusammen mit Hauptkommissar Harald Heselmann die Radfahrausbildung begleitet. Mit wertvoller Vorarbeit in der Theorie unterstützten sie die Lehrkräfte Rita Götze, Monika Wein (Grundschule Rieden) und Rektorin Ursula Braun (Erasmus-Grasser-Grundschule Schmidmühlen). "Übung macht den Meister. Das gilt auch uneingeschränkt beim Radfahren", meinte Rektorin Braun bei der Verleihung der ersten Führerscheine. "Wer früh anfängt, der verhält sich später auch sicher im Straßenverkehr." Sie merkte an, dass Kinder das Radfahren früher so nebenher gelernt hätten: "Aber diese Zeit ist vorbei", legte sie dar. Mit mehreren Unterrichtseinheiten wurden die Viertklässler von ihren Lehrkräften für die Theorie vorbereitet. Die praktische Prüfung legten sie im Verkehrsgarten der Schule in Schmidmühlen ab. Seitens der Sparkasse Amberg-Sulzbach überreichte Reinhold Rester Geschenke an die Führerscheinneulinge. Bild: bö