Schmidmühlen

25.02.2018

Blick in die Geschichte 1870 gründeten 15 Bürger im Gasthaus Regensburger Hof die Feuerwehr Schmidmühlen. Sie entstammten alle dem Turnverein. Neben dem Übungsbetrieb gehörten Theaterabende oder Christbaumversteigerungen zum Vereinsprogramm. Mit den Einnahmen sollte die Ausrüstung finanziert werden.



Während des Ersten Weltkriegs erlebte die Wehr eine schwierige Zeit: Drei Viertel der Männer wurde zum Kriegsdienst eingezogen. Doch nach Kriegsende ging es mit dem Verein weiter. 1921 erhielt die Wehr eine neue Feuerwehrspritze und 50 Meter Schlauch. Auch der Zweite Weltkrieg beeinträchtigte das Vereinsleben: Von 1939 bis zum Kriegsende 1945 ruhte es. 1950 wurde schließlich eine neue Fahne geweiht.



Einige Jahre später, 1963, legte die erste Löschgruppe der Wehr ein Leistungsabzeichen ab. 1964 wurde ein Tragkraftspritzenfahrzeug angeschafft. Bis dahin wurde das Löschmaterial von Hand zum Einsatzort transportiert, oder später mit einem Anhänger, den man an eine Zugmaschine anhängte. (pop)

Die Schmidmühlener Feuerwehr rüstet sich - nicht unbedingt für kommende Einsätze, sondern für ein großes Jubiläum: Das 150-jährige Bestehen wird 2020 gefeiert. Der Startschuss für die Vorbereitungen ist bereits gefallen.

Eine Reihe wichtiger Entscheidungen sind schon 2017 getroffen worden. Unter anderem wurde ein Festausschuss ins Leben gerufen. Der Organisator ist der langjährige Vorsitzende Thomas Birner.Bei der Jahresversammlung haben sich die Mitglieder nun entschieden, einige Umstrukturierungen und Erweiterungen des Vorstands vorzunehmen. Der Termin für das Jubiläum ist ebenfalls schon festgelegt worden. Die 150-Jahr-Feier findet vom 10. bis 13. Juli 2020 statt. Um die Arbeiten zu bewältigen, sind auch sieben Arbeitsgruppen gegründet worden. Sie werden nach und nach mit der Organisation der Feierlichkeiten beginnen."Mit dem Fest", so Festleiter Thomas Birner, "will man der langen Tradition der Feuerwehr gerecht werden. Die Arbeit der vergangenen eineinhalb Jahrhunderte und das Engagement - auch schon längst verstorbener Kameraden - soll damit gewürdigt werden." Zugleich will man aber auch der aktuellen Entwicklung Rechnung tragen: Die Feuerwehr sei zu einer modernen schlagkräftigen Wehr geworden.Das zeige sich in den verschiedensten Einsatzarten: "Sei es bei Brandeinsätzen, Menschen- oder Tierrettung oder technischen Hilfeleistungen." Langweilig werde es den Aktiven nie. "Jede Feuerwehrgeneration hat sich bisher bewähren müssen."