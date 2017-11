Vermischtes Schmidmühlen

Mit Erwin Christophersen fühlt sich ein echtes "Nordlicht" sehr wohl mitten in der Oberpfalz, in Schmidmühlen. Geboren wurde er vor 80 Jahren in Flensburg. Seine ersten Schuljahre verbrachte er in einer Tiefgarage, weil in der Schule ein Lazarett eingerichtet war, erzählt er. Gerade einmal drei Jahre war er damals alt, als sein Vater verstorben ist. "Es war eine harte Zeit, in der wir uns damals bewegten", erzählte er Bürgermeister Peter Braun bei dessen Besuch.

1958 zur Bundeswehr

Einer kaufmännischen Ausbildung folgte die Einberufung als Wehrpflichtiger im Jahr 1958. Dass ihn einmal die gewählte militärische Heimat bei der Bundeswehr in die Oberpfalz bringen könnte, hätte sich Christophersen nie träumen lassen. Standorte für den Jubilar waren Sonthofen, Idar-Oberstein, Bremen und Kaufbeuren. 1966/1967 absolvierte er die Ausbildung zum Feuerwerker an der technischen Truppenschule in Aachen. Viele Soldaten kennen ihn aus seiner Dienstzeit in Hohenfels als umsichtigen Planer unzähliger Schießvorhaben der Bundeswehr.Die Verbindungsstelle der damaligen Bundeswehrkommandantur in Hohenfels und die Koordinierung des Schießbetriebes mit den US-Militärs und das Arbeiten draußen im Gelände als Kampfmittelbeseitiger waren sein spezielles Aufgabengebiet in Hohenfels bis zu seiner Pensionierung als Stabsfeldwebel gewesen.Für seine Dienstauffassung, Gewissenhaftigkeit und Kameradschaft wurde er 1990 mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold ausgezeichnet. Über mehrere Jahre war er ehrenamtlicher Richter des Bundeswehrverwaltungsgerichtes in München. Im Jahr 1969 hat Erwin Christophersen die Erzieherin Anna Silberhorn aus Hemau geheiratet und Schmidmühlen zu seinem Lebensmittelpunkt gewählt.Recht umfangreich ist sein Aufgabengebiet auch heute noch. "Meine Hobbys sind Angeln, Basteln, Haus und Hof und natürlich gleich vorneweg meine beiden Enkelkinder", die ihm gemeinsam mit seinen zwei Kindern und deren Familien, Freunden und Nachbarn zum Geburtstag gratulierten.