Vermischtes Schmidmühlen

11.01.2018

Pilsheim. Gut unterwegs war die Feuerwehr Pilsheim das ganze Jahr 2017. Darüber berichteten Kommandant Manfred Berger, Vorsitzender Heiko Basta und Jugendwart Josef Götz bei der Hauptversammlung im Gasthaus Wein in Pöpplhof. Landkreisübergreifend sei abermals die Arbeit der Pilsheimer an der Nahtstelle zu Amberg-Sulzbach gewesen - sowohl bei Ausbildungen als auch bei Einsätzen.

Aktuell zählt die Pilsheimer Wehr in den Reihen ihrer 148 Mitglieder 26 Aktive, darunter eine Frau. Gegliedert ist die aktive Wehr in drei Gruppenführer, zehn Atemschutzträger, einen Atemschutzgerätewart, einen Gerätewart und zehn ausgebildete Maschinisten. 15 Feuerwehrleute sind mit dem Digitalfunk vertraut.Geehrt wurden für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit Markus Berger, Georg Ehrensberger, Stefan Erras, Jürgen Hudetz, Markus Hudetz, Engelbert Lautenschlager und Wolfgang Koller. Für 50 Jahre war dies Erich Fischer. Mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Wolfgang Koller und Markus Hudetz von Kreisbrandinspektor Thomas Schmidt ausgezeichnet.