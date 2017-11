Vermischtes Schmidmühlen

03.11.2017

5

0 03.11.2017

Fünf Brandschützer der Feuerwehren Emhof und Schmidmühlen sind mit dem Ehrenzeichen in Gold und Silber geehrt worden. Landrat Richard Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß händigten den Männern die staatliche Auszeichnung im Rahmen eines Ehrenabends in Stettkirchen aus. Es sei nur ein äußeres Zeichen, aber die Feuerwehrmänner dürfen es mit Stolz tragen, sagte Landrat Richard Reisinger, stellen sich die Brandschützer doch rund um die Uhr in den Dienst am Nächsten. Dafür zollte der Landkreischef seinen größten Respekt und drückte den Feuerwehrmännern seinen Dank aus.

Für 25 Jahre wurden Christian Weigert (Feuerwehr Emhof) sowie Thomas Birner, Alexander Huttner und Florian Pirzer (alle Schmidmühlen) geehrt. Armin Roidl gehört der Feuerwehr Schmidmühlen bereits seit 40 Jahren an und bekam dafür das Ehrenkreuz in Gold.