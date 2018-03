Vermischtes Schmidmühlen

16.03.2018

8

0 16.03.2018

Auf acht erfüllte Lebensjahrzehnte blickt Barbara Schmalzbauer zurück. Die Jubilarin wurde als Barbara Söllner im benachbarten Höchensee geboren. Zur Schule ging sie zu Fuß ins fast vier Kilometer entfernte Schmidmühlen.

Sie absolvierte die Haushaltungsschule, war viele Jahre bei der US Army und Hohenfels und dann bis zu ihrer Pensionierung bei Siemens in Amberg beschäftigt. 1960 heiratete sie Karl Schmalzbauer aus Hirschberg. Das Paar richtete sich in der Siedlung an der Kallmünzer Straße sein Zuhause ein.Der seit Dezember 2012 verwitweten Jubilarin gratulierten ihre beiden Kinder mit Familien, Bürgermeister Peter Braun, der Frauenbund, die Pfarrgemeinde und die Raiffeisenbank zum runden Geburtstag. Die Blaskapelle St. Ägidius spielte der 80-Jährigen ein Ständchen.