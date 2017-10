Vermischtes Schmidmühlen

16.10.2017

Der Täter ist noch nicht ermittelt: Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 20.30 Uhr einen Hubschrauber-Piloten der US-Army auf einem Manöverflug im Gemeindegebiet Schmidmühlen/Emhof mit einem grünen Laserpointer geblendet.

Die deutsche Luftsicherung informierte am Montag über diesen Vorfall. "Der Pilot hatte Glück", so die Polizeimeldung dazu, "er hat keine Verletzungen an der Bindehaut erlitten." Die Inspektion in Amberg (09621/890 320) ermittelt nun gegen Unbekannt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Sie sucht Zeugen.