Vermischtes Schmidmühlen

14.08.2017

0 14.08.2017

Winbuch. Was wäre eine Gemeinde ohne Gartenbauverein und ohne engagierte Ehrenamtliche? Sicher würden viele bunte Blumenoasen fehlen. Doch in der Lauterachtalgemeinde ist Verlass auf den rührigen Gartenbauverein. Viele Blumenkästen und -pyramiden, nicht nur im Hauptort sondern auch in Emhof und Winbuch, sind echte Blickfänger.

Und es gibt etliche Menschen in der Gemeinde, die sich nicht scheuen, Verantwortung und Arbeit zu übernehmen, um den Blumenschmuck am Blühen zu halten, wie Gartenbauvereinsvorsitzende Petra Tischler bei einem Besuch in Winbuch feststellte. Dort kümmern sich Bianca und Markus Regn mit Liebe um die Blumenpyramide und um den Bankerlplatz. Sie wohnen erst seit sechs Jahren hier und zeigen dennoch besonderes Engagement für ihren Wohnort. Es ist schon ein wirklich feiner Platz in Winbuch, der hier am Bankerl zum Verweilen einlädt. Ein echter Zugewinn für Schmidmühlen, wie auch Winbuchs Marktrat Georg Koller versicherte.