Biber-Löcher verfüllen: Ja, aber nicht so

04.08.2017

Alles schien seine Ordnung zu haben. Schien. Denn ein Landwirt muss nun wieder das zurückbauen, was er wohl gedacht hatte, mit dem Landratsamt vereinbart zu haben. "Nach Absprache mit uns ist das Verfüllen von Biber-Löchern zur Sicherstellung des landwirtschaftlichen Betriebs jederzeit möglich", stellte dazu Landratsamts-Sprecher Harald Herrle klar.

Doch ein Bauer, der zwischen Schmidmühlen und Emhof ausgedehnte Wiesenflächen entlang der Vils bewirtschaftet, wollte offenbar keine halbe Sachen machen. Um die tückischen Biber-Löcher im Uferbereich nachhaltig zu entschärfen, ließ er massive Gesteinsbrocken antransportieren und vereinzelt auch schon verbauen. Das sei ein "Eingriff in den Flusslauf" und deshalb so nicht hinnehmbar, umschreibt Herrle das Ergebnis eines Ortstermins vom Donnerstag. Vertreter seines Hauses, des Wasserwirtschaftsamts, der zuständige Biberbeauftragte und der betroffene Landwirt hätten sich das Ausmaß der angelaufenen Befestigungsarbeiten angeschaut und auf einen Rückbau beziehungsweise Baustopp geeinigt, erklärte der Landratsamts-Sprecher am Freitag. Ein entsprechender Bescheid als Rückbau-Anordnung sei bereits ergangen.