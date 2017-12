Busschule an der Grundschule in Schmidmühlen

20.12.2017

Einen Schulunterricht der etwas anderen Art erlebten die Erst- und Zweitklässler der Erasmus-Grasser-Grundschule Schmidmühlen, als die Polizeibeamten Horst Strehl und Harald Heselmann nach Schmidmühlen kamen.

"Die Busschule ist ein verkehrspädagogisches Projekt, das dazu beitragen soll, die Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu erhöhen. Im Vordergrund steht die sichere und selbstständige Nutzung des Schulbusses", so die Beamten. Der Theorie im Klassenzimmer schloss sich eine praktische Unterrichtseinheit vor der Schule an. Busunternehmer Feuerer aus Emhof hatte dazu ein Gefährt zur Verfügung gestellt."Im Bus muss man sitzenbleiben. Man darf nicht aufstehen oder auf dem Sitz knien", erläuterte Polizeioberkommissar Horst Strehl. Denn nur wenn man sitze, könne bei einem Unfall die Lehne des Vordersitzes einen auffangen.Er übte mit den Kindern der 1. und 2. Klasse das richtige Verhalten am und im Bus. Die Schüler lernten in der Praxis wie wichtig es ist, sich immer gut festzuhalten, wenn man keinen Sitzplatz hat und stehen muss. Die Schultasche gehört auf den Schoss oder vor die Füße, weil der Gang freigehalten werden muss.Außerdem darf man nichts schmutzig machen und keinen Müll liegen lassen. Geübt wurde auch das richtige Einsteigen in den Schulbus an den Haltestellen. "Vor allem ist zu beachten, dass man da nicht drängelt oder schubst, das kann sehr gefährlich werden", meinte Polizeioberkommissar Harald Heselmann.