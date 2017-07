Vermischtes Schmidmühlen

26.07.2017

2

0 26.07.2017

Josef Wein feierte in den vergangenen Tagen seinen 90. Geburtstag. Trotz mancher gesundheitlicher Rückschläge ist er immer noch ein aktiver, agiler und freundlicher Mitbürger, der die Gesellschaft liebt, den Umgang mit Menschen braucht und auch heute noch schätzt. "Auch wenn es hier und dort einmal zwickt - ich bin zufrieden", meinte er im Gespräch mit Bürgermeister Peter Braun. "Gottvertrauen, Gesundheit und die Gesellschaft sind mir neben der Familie besonders wichtig", sagte der Jubilar.

Auch wenn es hier und dort einmal zwickt - ich bin zufrieden. Josef "Lore" Wein (90)

Josef "Lore" Wein hat sich vor allem um den Sportverein SV Eintracht Schmidmühlen verdient gemacht. Dafür wurde er mit der Ehrenmitgliedschaft bedacht. Ob als aktiver Fußballspieler, und das waren immerhin elf Jahre, oder als langjähriges Vorstandsmitglied: In unterschiedlichen Aufgabenbereichen hat er die Geschicke des Vereins mit geleitet. Genau zwei Jahrzehnte, von 1960 bis 1980, war er Fußballabteilungsleiter beim Sportverein.Zu den Gratulanten gehörten eine Abordnung des Sportvereins SV Eintracht, der Männergesangsverein, die Feuerwehr, der Heimat- und Volkstrachtenverein, die Pfarrgemeinde und die Vereinigung der ehemaligen Postkollegen. Sie waren gekommen, um ihrem Ehrenmitglied, ihrem Kameraden, Freund und Gönner zu diesem Ehrentag zu gratulieren. Für den Markt Schmidmühlen gratulierte Bürgermeister Peter Braun sowie seine Frau Elisabeth, seine beiden Kinder mit Familien und seine drei Geschwister.Josef "Lore" Wein ist ein echter Schmidmühlener. Darauf ist er besonders stolz. 1941 hatte er eine Schneiderlehre begonnen. Bereits 1942 kam er in ein Wehrertüchtigungslager nach Bayerisch Eisenstein. Ab August 1944 musste er seinen Arbeitsdienst ableisten. Ende 1944 kam er zur Heeresflak nach Würzburg, am 11. April 1945 geriet er in französische Kriegsgefangenschaft. Erst am 17. November 1948 durfte er nach Hause zurückkehren. 1956 heiratete er die gebürtige Enslwangerin Elisabeth Pirzer. Bis 1960 arbeitete er im erlernten Beruf, anschließend bis zur Pensionierung 1990 bei der Post als Briefträger.