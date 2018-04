Vermischtes Schmidmühlen

30.04.2018

0 30.04.2018

Acht Mädchen und sieben Buben der Pfarrei haben am Sonntag erstmals die Kommunion empfangen. Das Thema "Mit Gott im Bund - im Zeichen des Regenbogens" griff Pfarrer Werner Sulzer auch in seiner Predigt auf. Er ging auf das ein, was nötig sei, damit ein Regenbogen entstehen könne: Sonne und Regen. Beide stünden für die Pole des Lebens: Die Sonne für die hellen und strahlenden Stunden, die Wolken für die zappendustere Stunden, in denen oft genug auch Tränen fließen würden. Dazwischen spiele sich das Leben ab, was die einzelnen Farben symbolisierten. Die Kinder erläuterten die einzelnen Farben. Am Ende des Gottesdienstes stellten sich die Kinder im Altarraum mit bunten Tüchern auf und sangen das Regenbogenlied.

Für die Erstkommunionkinder Antonia Heimler, Denis Slusarczyk, Johannes Andratzek, Paula Wagner, Sophie Döberl, Thomas Wiesner, Jonah Graf, Angelina Schmitz, Daniel Braun, Ronja Weigert, Liliana Jeziorska, Finja Wartha, Paula Stadlbauer, Maximilian Lobenhofer, Simon Vogl klang der Festtag am Nachmittag mit einer Andacht aus.