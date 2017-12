Vermischtes Schmidmühlen

03.12.2017

03.12.2017

Das zu Ende gehende Jahr wird mit Sicherheit als ein besonderes in die Chronik des Fischereivereins eingehen. Es verging kaum eine Woche, in der Vorsitzender Josef Deml und seine Mitstreiter nicht aktiv waren. "Nebenbei" bauen die Fischer auch noch ein Vereinsgebäude.

Das Dach ist drauf Einen großen Schritt ist der Fischereiverein Schmidmühlen in den zurückliegenden Tagen beim Bau seines Vereinsgebäudes am Zieglerweg vorangekommen: Das Dach wurde bei einem großen Arbeitseinsatz gedeckt. Vorsitzender Josef Deml ist froh, dass dieser wichtige Schritt noch vor dem ersten Schnee und Frost erledigt werden konnte. Rund 20 Mitglieder waren dafür schon ab den frühen Morgenstunden im Einsatz. Über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk konnten sich die Mitglieder auch schon freuen: Der Markt Schmidmühlen hat Wort gehalten und die im Haushalt bereitgestellten 10 000 Euro als Zuschuss überwiesen. (pop)

So hatten die vielen Helfer um Vorsitzenden Josef Deml das ganz Jahr über ordentlich zu tun. Mit Richard Sandner als Jugendleiter hat der Verein einen Glücksgriff gemacht: Dies wurde bei der jüngsten Sitzung des Vorstands deutlich. Die Führungsriege stellte dabei fest, dass Sandner und sein Betreuerteam die absolute Gewähr dafür seien, dass der Verein verantwortungsvolle und bestens ausgebildete Jugendliche in seinen Reihen hat.Die Betreuung des Fischer-Nachwuchses umfasst nicht nur die Arbeit am Wasser, sondern auch Umweltaktionen und den Nistkastenbau. Nicht zu vergessen sind die Teilnahme am Ferienprogramm oder das alljährliche Jugendcamp. Wer in der Chronik blättert, kann immer wieder von einer ausgezeichneten Jugendarbeit schon seit der Vereinsgründung lesen. Dies ist ohne Zweifel der Grund hierfür, dass es der Verein in den vergangenen rund drei Jahrzehnten zu etwas gebracht hat. Dazu gehört sicher auch der Ankauf von Vereinsgewässern, aber auch die Anpachtung von Fließgewässern oder Seen: Investitionen, die man erst einmal schultern muss.Ein Fischereiverein, der mit Gewässern gut aufgestellt ist, ist natürlich für neue Mitglieder attraktiv. Stetig nahm deren Zahl in den vergangenen Jahren zu und ist auch aktuell hoch. Nach Auskunft von Manuela Madsen, die sich als Kassier mit um die Belange des Vereins kümmert, können 2018 wieder neue Aktive aufgenommen werden.Natürlich ist die Arbeit am Wasser für einen Fischereiverein der Schwerpunkt. Regelmäßig kümmern sich die Mitglieder um den Besatz, nicht nur mit bekannten und geschätzten Speisefischen. Der Verein hat sich auch dem Artenschutz verschrieben. Seit vielen Jahren ist Christian Kosel für diese Arbeiten verantwortlich. Jedes Jahr werden Bachforellen-Eier in die Lauterach gesetzt. Seit rund sechs Jahren versucht man sich damit in der kalten Jahreszeit quasi als Geburtshelfer.