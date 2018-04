Vermischtes Schmidmühlen

03.04.2018

03.04.2018

Die Feuerwehr Schmidmühlen rüstet für ein großes Jubiläum: 2020 kann der rührige Verein auf eine 150-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken - vom 10. bis 13. Juli 2020. Die Vorbereitungen laufen bereits, verschiedene Teams haben ihre Arbeit aufgenommen. Für ein solches Jubiläum werden prominente Persönlichkeiten gebeten, als Schirmherren zu fungieren. Die Wehr hat Ministerpräsidenten Markus Söder auf die Wunschliste gesetzt.

Diesen lud nun eine Abordnung mit stellvertretendem Vorsitzenden Florian Pirzer, stellvertretendem Kommandanten Mathias Huger, Festmutter Petra Fellner, Kassier Christina Pirzer und Josef Popp (Öffentlichkeitsarbeit) persönlich ein. Auf Vermittlung des Landtagsabgeordneten Harald Schwartz und mit Unterstützung von Stefan Ott, Kreisvorsitzender der CSU Amberg-Stadt sowie von Daniel Müller (CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsführer) kam der direkte Kontakt anlässlich des Besuchs von Söder in Amberg zustande. Huger überreichte nach dem offiziellen Termin das Einladungsschreiben mit einem Heimatbuch des Marktes Schmidmühlen persönlich an den Ministerpräsidenten.Die FFW Schmidmühlen hofft nun, dass es Söder in zwei Jahren möglich sein wird, zu diesem Besuch in die Lauterachtalgemeinde zu kommen.