07.06.2017

Mit einem festlichen Gottesdienst und einer gemütlichen Feier schlossen die Vilstalschützen Emhof, der südlichste Schützenverein im Landkreis, ihre 60-Jahr-Feier ab. Das Wetter hätte nicht besser sein können - den ganzen Tag strahlend blauer Himmel.

Aus Gründungsschrift Auszug aus dem Gründungsprotokoll: "Wenn man an das Heranwachsen der Jugend denkt, welche aus Emhof oder der näheren Umgebung ist, so soll jeder, weiß Gott, wo er auch später sein wird, an seine Heimat mit Liebe denken. Es ist daher an der Zeit, dass hier im Vilstal ein Verein gegründet wird, der die Verbundenheit jedes Einzelnen mit der Heimaterde verbindet. Die vornehmste Aufgabe des Vereins ist es, die Kameradschaft zu fördern und zu pflegen." (pop)

Emhof. Bereits im April begannen die Schützen mit den Festlichkeiten. Höhepunkt des Jubiläums war der Gottesdienst in der St.-Jakobus-Kirche in Emhof, zelebriert von Pfarrer Helmut Brügel. Er dankte den Vilstalschützen, dass sie damit nicht nur ihrer verstorbenen Mitglieder gedachten, sondern auch die Verbundenheit mit der Kirche und Jesus Christus zeigen. Er sah in seiner Festpredigt einen gemeinsamen Nenner von Schützen und Glauben: Immer ein Ziel vor Augen haben. Und ähnlich wie beim sportlichen und geselligen Schießen müsse man auch immer im Glauben in Übung sein, um nicht den Anschluss, die Orientierung und das Ziel aus dem Auge zu verlieren.Die Bodenständigkeit der Vilstalschützen zeigte sich schon bei der Vereinsgründung 1956. Im Gründungsprotokoll ist festgehalten, dass man der Jugend eine Heimat geben will. Dies sei eine zentrale Orientierung für die Menschen, betonte der Geistliche - eine Heimat finden, nicht nur im Ort, sondern auch im Glauben und in der Kirche. Für den Seelsorger steht Letzteres natürlich im Vordergrund. Das christliche Miteinander in Vereinen könne auch eine Brückenfunktion zu Christus haben. Dieses Miteinander bedürfe aber der ständigen Übung. Man dürfe sich, ähnlich wie beim Sport, auch im Glauben nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Feiertage wie Christi Himmelfahrt seien nicht nur freie Tage, sondern auch Feiertage, die Orientierung im Glauben geben.