Vermischtes Schmidmühlen

29.03.2018

0

0 29.03.2018

Der Draht nach oben muss stimmen. Wieder einmal herrscht am Termin der Jahreshauptversammlung des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins bestes Wetter mit viel Sonnenschein. Trotzdem kommen viele Mitglieder zur Versammlung ins Trachtenheim.

Viele wichtige Schritte zur Weiterentwicklung des Vereins gab es im vergangenen Jahr. Dies ging bei der turnusmäßigen Frühjahrs- und Jahreshauptversammlung des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins aus dem Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Petra Tischler hervor. Interessant ist bei so einem Treffen auch der Blick in die Statistik. Aktuell zählt der Gartenbauverein 421 Mitglieder und gehört somit nicht nur zu den stärksten Vereinen in der Gemeinde, sondern auch im Landkreis.Die Aktiven engagieren sich sehr für das Ortsbild. In drei Vorstandssitzungen wurden alle wichtigen Projekte abgehandelt. Den Arbeitsschwerpunkt für die aktiven Mitglieder bildete der Blumenschmuck in der Gemeinde. So wurden an allen innerörtlichen Brücken und in Emhof Blumenschmuck angebracht. Ferner wurden vor der Pfarrkirche die Pflanzpyramide und die Blumenkästen begrünt und aufgebaut - ebenso in Winbuch und Emhof.Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Bauhof. Für diese gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedankte sich Tischler besonders bei Bürgermeister Peter Braun und den Bauhofmitarbeitern. Natürlich kümmerte sich der Verein auch um die Pflege der Blumen. So kann man wirklich sagen, dass die Gartler keine Mühen scheuten, um Schmidmühlen, Winbuch und Emhof aufblühen zu lassen. Der Dank der Vorsitzenden galt allen Brückenpaten und Helfern.Die jährliche Ausflugsfahrt führte nach Pfaffenhofen an der Ilm zur Landesgartenschau, im Anschluss besichtigte man noch das Hopfenmuseum. Am Marktfesteinzug beteiligte man sich mit zahlreichen Mitgliedern. Das Abräumen des Blumenschmucks an den Brücken und am Kirchplatz wurde am 6. Oktober erledigt. Auch hier galt der Dank dem Bauhof.Am 8. Oktober fand mittlerweile schon das 3. Erntedankfest zusammen mit den Imkern statt. Es war wieder ein voller Erfolg, hieß es. Trotz vieler Veranstaltungen und Investitionen kann der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein auf ein solides finanzielles Fundament bauen, das weitere Handlungsspielräume eröffnet. Dies ging aus dem Kassenbericht von Ingrid Vierl hervor.Bürgermeister Peter Braun dankte dem OGV für seine Arbeit. Dabei lobte er nicht nur für die Arbeit für die Gemeinde und das Ortsbild, sondern auch die "vielen Initiativen im Kleinen". Er sagte dem Verein auch weiterhin Unterstützung zu. Dem offiziellen Teil der Versammlung schloss sich noch ein Vortrag über die Heilkräuter der heiligen Hildegard von Bingen an.