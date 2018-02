Vermischtes Schmidmühlen

Auch im 125. Jahr seines Bestehens zeigt sich der Schützenverein Schmidmühlen jünger und vitaler denn je. Dies dokumentiert die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen.

Neuer Vorstand Schützenmeister: Josef Popp



2. Schützenmeister: Reinhard Höfler



Kassier: Regina Koller



Schriftführerin: Stephanie Fischer



Jugendleitungsteam: Stefan Koller, Torsten Flieder, Thomas Leitz, Michael Döberl (allesamt Mitglieder des Vorstands)



Sportleiter: Erwin Koller



Beisitzer: Daniel Wetzel, Lisa Höllriegl (Mannschaftsführerin 1. Mannschaft), Bastian Schambeck (Mannschaftsführer 2. Mannschaft), Josef Hierl (Senioren), Andreas Kosel, Bernhard Kres, Peter Hüttner



Kassenrevisoren: Marianne Huttner, Alfred Huttner (pop)

Zu keiner Zeit gab es einen im Schnitt so jungen Vorstand wie für die kommenden zwei Jahre. Keine Frage, dass im Schützenheim große Zufriedenheit herrschte. In seinem Rechenschaftsbericht ging Schützenmeister Josef Popp zunächst auf die Mitgliederentwicklung ein. Bei zwei Versammlungen und drei Vorstandssitzungen wurden wichtige Weichen für die Vereinsarbeit gestellt. Ein Beschluss war dabei, dass man das Schützenheim nicht mehr für private Feiern für Nichtmitglieder zur Verfügung stellt.Drei Mitglieder arbeiten beim Schützengau Amberg mit, Peter Hüttner als stellvertretender Gausportleiter, Josef Popp als Gaupressewart und Bernhard Kres als Ligabetreuer. Bei den Sportschützen stehen Sport und gesellschaftliche Veranstaltungen in einem gesunden Verhältnis. Hier nannte der Schützenmeister beispielhaft verschiedene Sitzweil, ein Vergleichsschießen der Senioren im Herbst gegen die Kollegen aus Winbuch sowie die Landkreismeisterschaft im Oktober. Der Gottesdienst, umrahmt von der Gruppe Mosaik und der Generationentag am 1. Dezember bildeten für Schützenmeister Popp die Höhepunkte im vergangenen Quartal. Sportlich war ebenfalls alles im grünen Bereich, wie aus dem Rechenschaftsbericht von Erwin Koller hervorging.Der Verein war mit drei Mannschaften, einer Schüler- und einer Jugendmannschaft im Rundenwettkampf. Auch wenn es nach den Aufstiegen der vergangenen Jahre keine Meisterschaften im Rundenwettkampf zu feiern gab, so fällt die Bilanz durchaus positiv aus, hieß es. Erster großer Wettbewerb war die Gaumeisterschaft. Nicht nur die fünf Meistertitel gaben Grund zur Freude bei den Schützen, auch zahlreiche Trepperlplätze und Platzierungen unter den Top 10. Das bisherige gute Abschneiden in der neuen Saison ist sicher auch das Ergebnis der intensiven Vereinsarbeit in der vergangenen Zeit, so Popp.Den Schlusspunkt setzen die Schützen bei der Bayerischen Meisterschaft des OSB. Erfolgreichster Schütze aus Schmidmühlen war Torsten Flieder, der Bayerischer Vizemeister in der Jugendklasse männlich wurde. Einen ausgezeichneten dritten Platz belegte in der Damenaltersklasse Luftpistole Gisela Hüttner mit 345 Ringen. Jugendleiter Stefan Koller gab einen kurzen Überblick über die Veranstaltungen, die für das neue Vereinsjahr geplant sind. Hierzu gehört auch wieder das Saukopfessen. Stefan Koller dankte besonders seiner Stellvertreterin Angelika Hüttner, die auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausschied. Positiv fiel auch die Bilanz von Kassier Regina Koller aus. Der Haushaltsplan wurde einstimmig genehmigt. Anerkennende Worte gab es von Bürgermeister Peter Braun, der zu einer "hervorragenden Vereinsarbeit, die zu Recht mit vielen Erfolgen belohnt wird", gratulierte. Nach den Wahlen gab es zwei Ehrungen. Für ihre jahrzehntelange Treue zum Verein wurden Willi Kugler und August Eichenseer zu Ehrenmitgliedern ernannt. "Ein schöner Auftakt zum Jubiläumsjahr", wie Josef Popp abschließend bemerkte.