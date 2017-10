Vermischtes Schmidmühlen

05.10.2017

05.10.2017

Sie geraten langsam aber sicher in Vergessenheit: die Hausnamen. Dass dies in Schmidmühlen nicht passiert, dafür haben sich der Kulturausschuss mit seinen Mitgliedern, die Verwaltung des Marktes Schmidmühlen, die beiden Ortsheimatpfleger und Bürger eingesetzt.

Acryl-Schilder In Zusammenarbeit mit den örtlichen Heimatpflegern möchte nun die LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach den Hausbesitzern die Möglichkeit geben, ihr Anwesen mit dem Hausnamen zu versehen. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Nach vorgegebenen Kriterien erfolgt die Gestaltung auf Acryl-Schilder (circa 35 x 25 cm). Eine finanzielle Unterstützung über das EU-Förderprogramm Leader (60 Prozent der Netto-Kosten) kann nur zugesagt werden, wenn genügend Kommunen bzw. Hausbesitzer ihr Interesse bekunden. Der Eigenanteil von rund 25 Euro wird vom Markt Schmidmühlen übernommen, die Schilder auch mit Unterstützung der Gemeindearbeiter bei Bedarf angebracht. (pop)

180 Hausnamen wurden in den letzten Monaten zusammengetragen und sind nun katalogisiert. So werden sie für die Nachwelt gesichert. In einem weiteren Schritt ist man auf die Mitarbeit der Bürger oder der betreffenden Hausbesitzer angewiesen.Noch vor wenigen Jahrzehnten ging man im Dorf zum Schwarzschreiner, Stiagnschuster oder zum Kouftner. Der Familienname war oft Schall und Rauch, Straßenbezeichnungen sowieso. Oft waren die Hausnamen Jahrhunderte alt, wurden einmal vergeben und blieben auf dem Anwesen, auch wenn der Besitzer längst gewechselt hatte. Dies war und ist vereinzelt noch in Schmidmühlen genauso. Die Herkunft dieser Namen ist ganz unterschiedlich: die einfachsten Hausnamen waren übernommene Vor- oder Familiennamen; aussagekräftiger waren schon berufsbezogene Namen wie "beim Hammerschmied" oder der "Wegmacher".Insbesondere die ältere Generation verwendet noch diese Namen, die sich doch teilweise sehr deutlich vom jetzigen Familiennamen unterscheiden. Mit den wachsenden Siedlungen, Dörfern oder Städten war eine räumliche Orientierung notwendig. Die Arbeitsteilung und der Handel machte eine Ausdifferenzierung von Namen notwendig. Zunehmend wurde das Straßen- und Wegenetz umfangreicher; eine Tatsache, die Konsequenzen nach sich zogen.Die ältesten Hausnamen beziehen sich auf natürliche Kennzeichen des Hauses oder des Grundstückes. Viele Hausnamen waren zugleich auch die Namen von Bauernhöfen. Auch diese sind heute regional - auch in der Gemeinde Schmidmühlen - noch verbreitet. So kennt man in Schmidmühlen noch den Birkabauern (Birkenhof), den Ofa (Ofen) -bauern oder den Markbauern (Markhof), ohne zwangsläufig den Familiennamen zu kennen. Ein Relikt aus früherer Zeit, wonach das Gebäude oder der Hof wichtiger waren als die Bewohner. Diese wechseln sowieso im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer wieder. Die Gebäude bleiben.Mit der Entstehung und Einbürgerung von Hausnamen hängen auch die Entstehung von Gassennamen zusammen. Die Straßen bekamen entweder ihre Namen vom äußeren Gepräge oder von dem dort ausgeübten Handwerk. So auch in Schmidmühlen. Hier gab es eine Lange Gasse (heutige Hauptstraße) nach deren Erscheinung oder die Huterergasse (Hammerstraße, Zufahrt zum Hammerschloss).Hier wohnten Hutmacher. Mit dem Anbruch der "neueren Zeit" im 18. Jahrhundert geriet das ganze System der Hausnamen allmählich ins Wanken. Es erwies sich für die lokale Orientierung als zu schwerfällig.Seit dem 17. Jahrhundert hat sich die Haussitte nicht mehr weiterentwickelt. Die Hausnamen wurden durch die Hausnummern abgelöst. In Schmidmühlen wurde dies zunächst nicht systematisch betrieben. Erst mit der Einführung von Straßennamen wurden auch die Hausnummern neu systematisiert. Gleich wie, Hausnamen sind ein Stück Heimatgeschichte, erzeugen Identität und geben rückblickend häufig Auskunft über das Leben im Dorf.