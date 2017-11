Vermischtes Schmidmühlen

Üppige Jagdherrenteller, zarte Rehmedaillons, Fasan und Wildhasenkeulen: In der Gastronomie Schmidmühlens finden derzeit wieder die Wochen der Wildspezialitäten statt. Den Auftakt bildete die Hubertusmesse in der Pfarrkirche St. Ägidius.

Symbolträchtige Wahrheit

Im Archiv geblättert Am 30. Oktober 1981 war es soweit: Jagdhornbläser aus Amberg gaben den Auftakt im Schlossgarten zu den Spezialitäten-Wochen. Damals fing man klein an, und die Wildgerichte gab es nur eine Woche lang.



Vier Gasthöfe waren daran beteiligt: der Regensburger Hof, "Beim Kannesmetzger" der Familie Schmid, der Gasthof Lindenhof mit der Familie Eckmeder, der "Gasthof im Vilstal" der Familie Kellermeier in Emhof und der Gasthof "Oberpfälzer Jura" der Familie Holler. 1988 kam der Gasthof Zum goldenen Lamm dazu. Aus dem zaghaften Anfang sind nun die Wildwochen in Schmidmühlen zum einem Selbstläufer geworden, die weit über die Grenzen hinaus bekannt sind. Es waren stets die Hubertusmesse und der Knödelbogen und nicht zuletzt die kulinarischen Schmankerlkarten, mit denen die Schmidmühlener Gastronomie damals angefangen hat, zu punkten. (bö)

Es ist Herbst geworden, die Zeit der Ernte. Und dazu gehören seit 37 Jahren in Schmidmühlen die Wildwochen. Denn den Herbst kann man nicht nur sehen, sondern am Rande des Naturparks Hirschwald sich auch schmecken lassen. Der Fremdenverkehrsverein hatte im Jahr 1981 die Wildwochen als besonderes kulinarisches Schmankerl ins Leben gerufen, und das ist bis heute so geblieben.Ein würdiger Auftakt war die Hubertusmesse des Heimat- und Kulturvereins in der Pfarrkirche St. Ägidius. Umrahmt wurde der Gottesdienst vom Männergesangverein Liederkranz mit Dirigent Johann Bruckmüller und den Jagdhornbläsern aus Burglengenfeld mit Hornmeisterin Ilona Rothballer. Um die Streckenlegung heimischen Wildes kümmerten sich die Schmidmühlener Jägerschaft und der Bundesforst.Dass die Legenden um den heiligen Hubertus wohl keine vordergründige Wirklichkeit und kein fotografisches Ereignis, wohl aber eine tiefere, symbolträchtige Wahrheit seien, gab Pfarrer Werner Sulzer den Gottesdienstbesuchern mit auf den Weg. "Auch wenn heute die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr auf die Jagd geht, so liegt der Jagdtrieb dennoch im Blut. Freilich erlegen wir keine Tiere, sondern andere Dinge." Da würden Kirwa-Eroberungen gemacht und Jagdgründe ins Internet verlagert. Da gingen die Menschen im Dschungel der Sparangebote auf Schnäppchenjagd, da gleichen Autobahnen zu Beginn der Ferienzeiten und an verlängerten Wochenenden einer "wilden Jagd", dazu komme die Suche nach Vergnügen, Unterhaltung und dem ultimativen Kick - das Jagdfieber grassiert Alltenthalben, so Sulzer."Nicht was wir erobern, sondern was uns erobert, was uns gefangen nimmt und fasziniert, kann dauerhaft erfüllen und beglücken. Das ist die tiefe Wahrheit, die in der Legende des heiligen Hubertus steckt", meinte Pfarrer Sulzer. "Nicht der Hirsch liegt zu Füßen des heiligen Hubertus, sondern er wirft sich vor ihm auf den Boden, er geht in die Knie, und auf diese Weise gewinnt sein Leben eine Bestimmung und damit einen Wert, der über dieses irdische Leben hinausgeht."Bei der 37. Auflage der Wildspezialitäten-Wochen sind der Gasthof Lindenhof, das Goldene Lamm sowie das Gasthaus Lautenschlager in Eglsee mit einem speziellen Wildtag am Sonntag, 5. November, dabei. Hier ist eine Anmeldung erforderlich.