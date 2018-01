Vermischtes Schmidmühlen

18.01.2018

1

0 18.01.2018

Nach drei Jahren Gerätehausbau samt Planungsphase war für die Aktiven der Feuerwehr Emhof ein ruhiges Vereinsjahr 2017 eingeplant. Im Großen und Ganzen war es auch so, wie der Vorsitzende Christian Singer bei der Jahreshauptversammlung in seinem Bericht ausführte, außer für Kommandant Rudi Werner.

Ehrungen Den Abschluss der Versammlung bildete die Ehrung langjähriger Mitglieder. Vorsitzender Christian Singer hob dabei deren Bedeutung hervor, die das Rückgrat eines jeden Vereins sind. "Langjährige Treue und Identifikation mit der Feuerwehr und dem Heimatort sind den Mitgliedern ein echter Mehrwert". 50 Jahre: Theo Singer; 40 Jahre: Markus Hümmer, Johann Karl, Robert Schneider; 25 Jahre: Markus Frimberger, Daniel Hofbauer, Michael Manglberger, Stefan Reinstein, Christian Weigert. (pop)

Emhof. Der war mit den Formalitäten zur Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges gut beschäftigt. Er konnte diesbezüglich in seinem Rechenschaftsbericht über aufregende und teilweise aufreibende Monate berichten.Eine ruhige Jahreshauptversammlung war den Mitgliedern der FF Emhof vergönnt, in der man auf das abgelaufene Jahr zurückblickte. Die Feuerwehr Emhof zählt insgesamt 109 Mitglieder, darunter elf Frauen und einen Jugendlichen. Zwei Mitglieder konnte man für den Verein gewinnen. 34 Termine und Veranstaltungen nannte Vorsitzender Christian Singer. Bei insgesamt zwei Ausschusssitzungen wurden diese Termine abgesprochen und koordiniert.Positiv fiel auch der Bericht von Kassier Sebastian Singer aus. Er listete die zahlreichen Einnahmen und Ausgaben auf. Nachdem 2016 der Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses abgeschlossen wurden, hier beteiligte sich der Verein mit nicht unerheblichen Geldmitteln, war es dem Verein möglich, wieder eine kleine Rücklage zu bilden. In seinem Rechenschaftsbericht ließ Kommandant Rudi Werner das Übungs- und Einsatzjahr Revue passieren. Bei der Wehr leisten derzeit 20 Männer und drei Frauen aktiven Dienst.Die Wehr verfügt über vier ausgebildete Gruppen- und vier Zugführer. Insgesamt sechsmal war die Truppe zu Einsätzen und technischen Hilfeleistungen alarmiert worden. Auch Sicherheitswachen und Absperrdienste waren dabei. Im Einzelnen erwähnte Rudi Werner den Containerbrand im Bauhof Schmidmühlen, den Brand eines Gartenhauses in Schmidmühlen sowie eine Brandschutzübung in Rieden. Zwölf Funkübungen wurden absolviert, insgesamt 860 Kilometer unfallfrei gefahren. Insgesamt leisteten 29 Aktive 204 Einsatzstunden.Als ein durchaus langwieriges Projekt erwies sich die geplante Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. Es wird ein Tragkraftspritzenfahrzeug (wie das bisherige) für eine Staffelbesatzung mit sechs Personen. Mit den Vorbereitungen (Fahrzeugauswahl, Bestückung) begann man im Januar 2017, im Dezember konnte Werner seine Aufgaben beenden. Viele Vorschriften und Ausnahmegenehmigungen galt es zu beachten und zu erwirken. Langer Atem war nötig, so Kommandant Werner. Im Spätsommer könnte das Fahrzeug von der Firma Rosenbauer ausgeliefert werden. Dank und Anerkennung für die Arbeit gab es auch von Bürgermeister Peter Braun und Kreisbrandrat Fredi Weiß. Beide lobten die Arbeit und freuen sich mit der Wehr auf das neue Löschfahrzeug.