Vermischtes Schmidmühlen

02.04.2018

Wie's dort früher mal gewesen ist, davon erzählte der Jubilar seinen Geburtstagsgästen. Mit seinen Angehörigen, Nachbarn und Vereinsabordnungen freute sich Schaller darüber, dass ihm der Herrgott so viel Gesundheit und Lebenskraft gönnt. Der gelernte Wagner wurde in Emhof geboren und ist seinem Heimatort Zeit seines Lebens treu geblieben.Drei Jahre Arbeitsdienst und eine kurze Kriegsgefangenschaft musste er als junger Bursche durchstehen. Nach dem Krieg war Josef Schaller Wagnergeselle im Betrieb seines Vaters Georg . Doch mit der Schaffung des Truppenübungsplatzes Hohenfels 1951 brach die Existenzgrundlage für diesen Handwerkberuf weg.Mehrere Arbeitsstellen folgten, ehe Schaller 1960 zur Standortverwaltung der Bundeswehr in Hohenfels wechseln konnte. 1988 ging er in Ruhestand. Ein schwerer Schlag war der Tod seiner Ehefrau Maria nach 49 Ehejahren im Jahr 2007. Von 1948 bis 1968 gehörte er dem Kirchenchor in Dietldorf an. Fast 20 Jahre war er Schriftführer und Kassier der Feuerwehr Emhof. Ebenfalls 20 Jahre führte er die Kasse des Kriegervereins in Dietldorf.Zu seinem 90. Geburtstag gratulierten ihm seine drei Kinder mit Familien, seine Enkel sowie die Dorfgemeinschaft. Geburtstagsgrüße überbrachten der Kriegerverein Dietldorf, die Vilstalschützen Emhof und die Pfarrei Dietldorf.Für den Markt Schmidmühlen gratulierten Bürgermeister Peter Braun und sein Stellvertreter Martin Bauer sowie die Raiffeisenbank mit Arlett Graf .