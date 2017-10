Vermischtes Schmidmühlen

08.10.2017

7

0 08.10.2017

"Wer helfen will, muss auch helfen können", lautet ein Lieblingsspruch von Kreisbrandinspektor Hubert Blödt. Um können zu können, braucht es Übung. Manchmal bis zu 24 Stunden am Stück.

Einmaliges Erlebnis

Schmidmühlen. (pop) Umfassend sind die Aufgaben, die heutzutage auf die Feuerwehren zukommen: Menschen- und Tierrettung, Verkehrsunfälle, Brandeinsätze, Vermisstensuche, Türöffnungen, Öl- und Säureunfälle und vieles mehr. So kamen die Jugendleiter der Feuerwehr Schmidmühlen auf die Idee, 24 Stunden quasi "rund um die Uhr", Einsatzbereitschaft zu zeigen und sich fortzubilden.Gemeinsam mit den Nachbarfeuerwehren Pilsheim und Winbuch organisierte man ein straffes Programm. Unterstützt wurde man zudem auch noch von der Feuerwehr Burglengenfeld, die bei Übungseinheiten mit ihrer Drehleiter vor Ort war. Es gibt kaum noch Alarmierungen und Einsätze, die von einer Feuerwehr - sieht man von den größeren Stadtfeuerwehren ab - alleine bewältigt werden können. Es gilt der Slogan "Gemeinsam sind wir stark" - und eben "nur" gemeinsam. Die Feuerwehren Pilsheim, Winbuch und Schmidmühlen gehören zu den rund 7700 Feuerwehren in Bayern, welche den abwehrenden Brandschutz und die technische Hilfeleistung durch ehrenamtliche Einsatzkräfte gewährleisten.Doch das gemeinsame Arbeiten im Einsatz gelingt nicht ohne soziale Kompetenzen. Hierzu gehören Teamwork, Achtsamkeit, Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen beim Einsatz. Gerade diese sozialen Kompetenzen kamen bei dieser gemeinsamen 24-Stunden-Übung zum Tragen.Ein sicher einmaliges Erlebnis war zum Auftakt der Übung eine Einsatzübung "Vermisstensuche" mit zwei Suchhunden in einem Waldstück - eben weil diese Einsätze eher selten sind. Äußerst diffizil war dann schon die Rettung einer Person über Steckleitern. Steckleitern gehören zur Standardausrüstung eines jeden Löschfahrzeuges. Sie dienen aber nicht nur dazu, zur Brandbekämpfung in höhere Stockwerke zu kommen, sondern können auch zur Rettung von Personen benutzt werden. Nicht überall kann man bei Bergungen die Drehleiter zum Einsatz bringen. Viele Handgriffe und vor allem viele Knoten sind notwendig, um eine Person aus einem Gebäude zu retten. Genauso diffizil ist es, eine abgestürzte verletzte Person aus der Tiefe zu bergen.Neben dieser Rettungseinheit gehörte sicher auch der Einsatz bei einem Verkehrsunfall zu den aufregenden Minuten dieser Übung. Auch wenn hier die Jugendlichen nicht an "vorderster Reihe" arbeiten dürfen, also nicht mit Rettungsschere und Spreizer, so gibt es viele Handgriffe, die die jungen Feuerwehrler bei einem Verkehrsunfall ableisten können. So kann man bei der Versorgung von Verletzten helfen, was man bei diesem Einsatz mit den First Responder üben konnte.Nach kurzer Nacht und zwei Übungseinheiten zu frühmorgendlichen Stunden gab es noch ein gemeinsames Frühstück, zu dem man auch den Kreisjugendwart des Landkreises Schwandorf, Kreisbrandmeister Christoph Spörl und 3. Bürgermeister Martin Bauer begrüßen konnte. Beide lobten und würdigten dieses tolle Engagement und vor allem das Projekt.