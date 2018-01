Vermischtes Schmidmühlen

28.01.2018

Auszeichnungen bis hin zu "Gold mit Steinen" verleihen den Kostümen der Gardemädchen, der Elferräte und auch vielen Helfern in Schmidmühlen noch mehr Glanz. Der Landesverband der Ostbayerischen Faschingsgesellschaften würdigte damit die Arbeit im Faschingskomitee. Präsidiumsmitglied Manfred Enders war dazu eigens nach Schmidmühlen gekommen. "Unsere Interessensgemeinschaft zur Pflege fastnachtlicher Bräuche in der Oberpfalz hat es sich zur ureigenen Aufgabe gemacht, Personen auszuzeichnen, die sich um dieses Brauchtum verdient gemacht haben", betonte er.

Ausgezeichnet Leistungsspangen



Bronze: Marco Pirzer und Stafanie Bauer.



Silber: Manuel Wein und Sabine Böhm.



Gold: Bernd Fruth, Patrick Fiehl, Marco Deml, Daniel Wolfsteiner, Christiane Wolfsteiner und Theresa Fischer.



Gold mit Steinen: Michael Fischer und Dominik Knauer.



Gardeleistungsabzeichen



Bronze (für drei Jahre Gardetanz): Lena Werner.



Silber: Marina Sachsenhauser.



Großes Gardeleistungsabzeichen in Gold mit Steinen und der Zahl 12: Marion Bauer; eine besondere Auszeichnung für zwölf Jahre Gardetanz, davon die letzten Jahre auch als Kommandeuse, Choreografin und Trainerin der Schmidmühlener Prinzengarde. (bö)

Dazu zählten für ihn ganz besonders die Mitarbeit in den verschiedenen Faschings-Gremien, angefangen vom Elferrat bis hin zur Prinzengarde. "Wir schätzen besonders die großartige Jugendarbeit", wie sie hier in Schmidmühlen "schon seit Jahren einen Vorbildcharakter" habe. Der Landesverband freue sich, "dass Schmidmühlen sich immer wieder um das fastnachtliche Brauchtum einsetzt". Dazu gehörten der Gardetanz, die Auftritte, die Faschingsumzüge, "der Fischzug am Aschermittwoch als Alleinstellungsmerkmal und nicht zuletzt die enorme Vorarbeit, dass man letztlich überhaupt so weit kommt".