07.06.2017

(bö) Gesundheit ist das höchste Gut für einen Menschen im Alter - nur ein bisschen davon wünscht sich Margarete Lautenschlager, geborene Meiler aus Höchensee, an ihrem 85. Geburtstag für künftige Jahre. Ihre positive Lebenseinstellung und die Sorge um ihre Familie hätten ihr immer Kraft gegeben, manchen Schicksalsschlag wegzustecken, sagte sie zu Bürgermeister Peter Braun.

Geboren wurde die Jubilarin als älteste von acht Geschwistern in Höchensee. Zur Schule musste sie ins knapp sechs Kilometer entfernte Schmidmühlen gehen. Sie lernte das Schneiderhandwerk und absolvierte die Haushaltungsschule. 1953 heiratete sie Johann Lautenschlager aus Pettenhof. Neun Jahre später kam das junge Paar nach Schmidmühlen. Der tragische Unfalltod ihres Mannes 1964 riss eine riesige Wunde in das junge Familienglück. "Eine Narbe, die auch heute noch immer wieder aufbricht", erzählte sie an ihrem 85. Geburtstag.Drei minderjährige Kinder und das neu gebaute Haus hatten in den folgenden Jahrzehnten all ihre Kraft gefordert. "Doch es ist gut gegangen - und darüber freue ich mich besonders", so die Jubilarin weiter. Ein Schafkopf mit Freunden sei heute eher rar geworden: "Aber ich bin gerne unter Leuten gewesen und das ist auch heute noch so."Zum Geburtstag gratulierten ihre drei Kinder, vier Enkel, ein Urenkel und ihre vier noch lebenden Geschwister, Nachbarn, Freunde und Bekannte. Dazu kamen der Frauenbund und Pfarrer Werner Sulzer für die Pfarrei St. Ägidius. Für den Markt Schmidmühlen gratulierte Bürgermeister Peter Braun der Jubilarin zu ihrem Ehrentag.