Vermischtes Schmidmühlen

01.12.2017

2

0 01.12.2017

Medaillen für Funktionäre aus vielen Sparten Sportverein



Bronze: Tobias Huttner, Gerhard Härtl, Michael Meier, Peter Gürtler



Silber: Frieda Bauer



Gold: Karl Bauer, Markus Hummel, Peter Fochtner



FFW Schmidmühlen



Silber: Thomas Birner



Ortsverschönerung



Gold:Georg Höfler, Michael Koller



Silber: Ingrid Vierl, Rudolf Leitz, Mathilde Kolnhofer, Heinz Weinert



Maurer und Zimmerer



Bronze: Norbert Fischer, Johann Mehringer



Gold: Reimund Fischer, Hans-Peter Leitz, Johann Fischer, Georg Ring



Blutspender



100 Mal: Pfarrer Werner Sulzer



50 Mal: Ingrid Hummel (pop)

ist seiner Zeit ja häufig voraus. Kurz vor dem internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember zeichnet der Markt seine verdienten Bürger aus, die sich freiwillig und unentgeltlich engagieren. Und zwar in verschiedensten Sparten, wie sich bei einem bunten Ehrenabend im Hammerschloss erneut zeigt.

Er bildet so langsam den Jahresabschluss und zeigt, dass die Gemeinde vor den bald bevorstehenden Feiertagen auch ihre Bürger noch einmal wichtig nimmt und öffentlich feiert. Die Grundlage dafür bildet eine eigene Ehrensatzung des Marktes. Wer als "Kandidat" infrage kommt, schlagen vor allem die Vereine, Verbände und Institutionen in Schmidmühlen vor. Bürgermeister Peter Braun freute sich, dass zahlreiche Gäste von dieser Seite, aber auch aus der Politik und von den Kirchen an dem Festabend teilnahmen. Das ist nicht zuletzt dem hohen Stellenwert und der Tradition dieser Veranstaltung geschuldet.Der SV, der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein, die Feuerwehr sowie der Verein der Maurer und Zimmerer hatten heuer langjährig aktive Mitglieder ihrer Vorstände zur Ehrung vorgeschlagen. Bereits das machte laut Bürgermeister deutlich, wie vielfältig die ehrenamtliche Arbeit und wie lebendig das Leben in der Gemeinde ist. Unbezahlbar und nicht nach- und aufrechenbar seien der Zeitaufwand, die Energie und Fantasie, die jeder Einzelne für seinen Verein, seinen Ort und damit für seine Heimat aufbringe.Diesen Einsatz zu würdigen, ist dem Markt nach den Worten von Peter Braun ein echtes Anliegen. Der Ehrenabend ermögliche es, besondere Leistungen hervorzuheben und in der Öffentlichkeit dafür zu danken. Sportliche Resultate seien oftmals relativ einfach festzustellen. Dafür gibt es laut Braun Tabellen und Listen, die herangezogen werden können, um mit Abzeichen und Urkunden in Bronze, Silber oder Gold zu ehren. Ähnlich sei es bei Funktionären in Vereinen und Verbänden. Hier könne man sich an der Anzahl von ehrenamtlich absolvierten Jahren orientieren und die Wertschätzung oft auch daran festmachen. Für viele gehe das weit über ein Hobby hinaus; die Menschen müssten bereit sein, Verantwortung zu übernehmen.Eine besondere Ehrung durch den Deutschen Fußballbund und den Markt erfuhren zwei Fußballspieler des SV Schmidmühlen, Christian Humml und Daniel Liebchen. Für besonders sportliches Verhalten während eines Punktespiels bekamen sie die Fair-Play-Medaille. Auch langjährige Wahlhelfer wurden geehrt. Das geschah im Auftrag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière. In einem begleitenden Schreiben hob er hervor, dass die Bundestagswahlen als "Selbstorganisationsakt des Volkes", wie alle staatlichen Wahlen, von diesem ehrenamtlichen Engagement getragen seien. Es war dann auch Bundestagsabgeordneter Alois Karl (CSU), der diese Ehrung vornahm. Nicht weniger wertvoll ist die Bereitschaft von Menschen, regelmäßig Blut zu spenden. Das hob Gerhard Frind vom BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach hervor, der Ingrid Hummel für 50 Mal und Pfarrer Werner Sulzer sogar für 100 Mal Blutspenden auszeichnete.