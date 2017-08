Vermischtes Schmidmühlen

06.08.2017

Es hätte nicht besser sein können: Mit Bilderbuchwetter, gut gelaunten Gästen und einem bunten Festzug hat am Samstag das Marktfest in Schmidmühlen begonnen.

Verbundenheit zum Militär

Von Forelle bis Eintopf

Nach den Salutschüssen der Reservistenkameradschaft, abgefeuert von ihrem Chef Alfred Geitner, setzte sich Punkt 15.30 Uhr der kleine Festzug in Bewegung. Dieser ergab ein buntes Bild und auch schon einen Vorgeschmack darauf, was sich die Vereine für dieses Marktfest überlegt hatten.Zahlreiche Ehrengäste aus der Bundes-, Landes-und Kommunalpolitik, Vertreter der US-Armee und Bundeswehr sowie die Fahnenabordnungen der Vereine zogen zu den Klängen der Blaskapelle St. Ägidius auf den Marktplatz ein. Traditionell erfolgt vor der Pfarrkirche St. Ägidius mit dem Bieranstich und den Grußworten des Bürgermeisters die offizielle Eröffnung. Die Ehre, anzuzapfen und auch die erste Halbe Bier gehörten heuer dem Kompaniechef der Pateneinheit, 1. Kompanie des Logistikbataillons 42., Major Jürgen Sein, Deputy Garrison Manager Michael Mathews von der US Army/Truppenübungsplatz Hohenfels sowie MdB Alois Karl.Es ist mittlerweile Tradition, dass man Ehrengäste der US Army und der Pateneinheit der Bundeswehr zur Marktfest-Eröffnung begrüßen kann. Damit will der Markt Schmidmühlen das gute Miteinander mit den Amerikanern sowie den deutschen Soldaten aus der Kümmersbrucker Schweppermannkaserne unterstreichen. Bürgermeister Peter Braun dankte allen mitwirkenden Vereinen, die seit nahezu vier Jahrzehnten das Marktfest - ein echtes Bürgerfest, von Bürgern für Bürger - schultern.Vor 39 Jahren hätte kaum einer geglaubt, dass diese Initiative des damaligen Fremdenverkehrsvereins so nachhaltig anhalten würde. Klein hat alles damals angefangen - und man wusste eigentlich nicht, wie sich das Fest entwickeln würde. Seither gab es viele Veränderungen und viele Attraktionen, die dieser Veranstaltung einen hohen Stellenwert im Landkreis verschafften.Kaum ertönte am Samstag das offizielle "Ozapft is" füllten sich auch schon die Stände der Vereine. Die Blaskapelle St. Ägidius wartete noch mit einem kleinen Standkonzert auf, bevor die Jurablaskapelle aus Pilsheim übernahm. Die Spezialitäten der Vereine lockten wieder viele Gäste aus nah und fern nach Schmidmühlen. Ob Eintopf der Bundeswehr, gegrillte Forellen und Schweinshaxn, Pizza, Steaks und Bratwürstl vom Grill, Hamburger und Torten - alles fand seine Abnehmer. Die Standl-Straß' lud zum Bummeln ein. Für musikalische Unterhaltung war ebenfalls gesorgt.Ein voller Erfolg war wieder das Programm im Oberen Schloss, die Angebote im Garten wurden bestens angenommen wurde. Der spätere Abend gehört dann den Bars.