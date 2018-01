Vermischtes Schmidmühlen

10.01.2018

Der Sonntag nach Dreikönig steht bei der Feuerwehr Schmidmühlen seit Jahrzehnten fix im Terminkalender - für die Jahreshauptversammlung.

Mehr denn je zeigte das Treffen, dass sich die Bürger des Marktes auf die engagierte und top ausgebildete Wehr verlassen können. Dies honorieren die Menschen - etwa durch Unterstützung der First Responder bei ihrer Haussammlung zur Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges.Die FFW Schmidmühlen zählt derzeit 378 Mitglieder, davon zwei Ehrenmitglieder. Fünf Neuaufnahmen sind zu verzeichnen. Fünf Mitglieder verstarben 2017, eines verließ den Verein. Vorsitzender Thomas Birner blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, darunter war nach längerer Zeit ein sehr gut besuchter Preisschafkopf. Am Florianstag in Rieden beteiligte sich die Wehr ebenso wie an zahlreichen Festen mit der Fahnenabordnung. Nicht fehlen durfte die Ausrichtung des Gartenfestes. Das Johannisfeuer wurde wegen hoher Waldbrandgefahr nicht entfacht.Gut besucht war das 14. Seniorentreffen für ehemalige Aktive und Vorstandsmitglieder. Das 150-jährige Vereinsjubiläum mache sich schon bemerkbar. Festleiter ist Vorsitzender Birner.Zahlreiche Aktivitäten listete Jugendleiterin Katharina Müller auf. Der Gruppe gehören elf Jugendliche an: sechs Jungen und fünf Mädchen. Jeden ersten Dienstag im Monat fand eine themenbezogene Übung in Kooperation mit der Jugendwehr Winbuch statt. Fünf Jugendliche absolvierten die modulare Truppmannausbildung und drei die Ausbildung im Digitalfunk. Weiter gehörten die Ausbildung zur Jugendflamme oder der Wissenstest zum Repertoire. Höhepunkt war eine 24-Stunden- Übung. Weiter erwähnte Katharina Müller das Marktfest, den Adventsmarkt und das Zeltlager.Erfreulich fiel der Kassenbericht von Martina Vierl aus. Das Ausrichten verschiedener Veranstaltungen machte sich positiv bemerkbar. Sie schied nach 13 Jahren aus dem Vorstand aus. Diese Veränderung und das bevorstehende Jubiläum machten Nach- und Neuwahlen notwendig. Für die Kasse zeichnen in Zukunft Christina Pirzer und Sandra Schmidt verantwortlich, neuer Schriftführer wurde Florian Schmidt und Beisitzer Christoph Zollbrecht. Am Ende bedankten sich Bürgermeister Peter Braun und Kreisbrandrat Freddi Weiß für das Engagement der Wehr für das Gemeinwohl.Aufhorchen ließ der Bericht von Sandra Schmidt für die First Responder. Diese sind seit 1. Mai 2016 im Dienst. Seither fielen 263 Einsätze an, 108 davon 2016 und 155 im Jahr 2017. Zwei neue Aktive kamen hinzu. Im vergangenen Jahr konnten die Responder eine 99-prozentige Einsatzbereitschaft vorweisen, das sind 8676 Stunden, 84 Stunden war man nicht einsatzbereit.Über zahlreiche Einsätze und Hilfeleistungen berichtete Kommandant Jürgen Ehrnsberger. Die Wehr umfasst 36 Aktive, darunter neun Frauen sowie zwölf ausgebildete First Responder. 34 Mal wurde die Wehr alarmiert: fünf Brände, 25 technische Hilfeleistungen, vier Sicherheitswachen. Dabei leisteten 336 Leute 613 Einsatzstunden.Für 25 Jahre Zugehörigkeit geehrt wurden Jörg Döberl, Heinrich Hintermeier jun., Ernst Lesser, Josef Luschmann jun., Josef Meier, Alfred Reindl, Georg Roidl, Peter Segerer, Burkhard Simon, Albert Stadlmann, Manfred Walter jun.; für 40 Jahre Günter Brechler, Josef Ferstl, Georg Höfler, Alfred Kossak, Michael Vierl und Walter Weigang, für 50 Josef Bäuml sowie für 60 Jahre Michael Koller.