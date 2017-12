Vermischtes Schmidmühlen

20.12.2017

20.12.2017

"Vier plus eins ist ein Projekt." So lässt sich die wohl vorerst letzte Baumaßnahme des Marktes Schmidmühlen im Bereich des Hammerschlosses beschreiben. Die Arbeiten, die derzeit in erster Linie die Sanierung des Schlossstadels umfassen, schreiten voran. Nun ist ein kleines, aber nicht weniger arbeitsintensives Werk fertig.

Das Projekt Die Grundmaße des Ofens sind 4,5m x 2,5 m, der Backraum selbst ist 0, 90 m x 1,70 m. Bereits im Sommer wurde mit den Arbeiten begonnen. Wie Markus Mehringer extra betonte, eingedeckt wurde mit den alten Biberschwanztaschen des Fochtnerstodls. Dazu wurde ein altdeutscher Kamin erstellt. Die spezielle Schalung wurde von Günther Bauer angefertigt.



Der Backofen selbst ist mit einer Betonbodenplatte grundgelegt, das Außenmauerwerk besteht aus Ziegel, im Inneren sind Schamottsteine eingebaut. Für die Feuerstelle wurde ein feuerfester Beton verwendet, in der Unterseite des Backraums wurden ebenfalls Schamottplatten verlegt. Für den Backraum wurde eine eigene Schalung gefertigt und mit acht einzeln angefertigten Bögen aus feuerfestem Beton betoniert und dann versetzt.



Die Bögen wurden anschließend mit Isolierung verkleidet, mit Alufolie eingewickelt, mit Dämmbeton betoniert, darüber wurde Sand gefüllt, damit die Wärme im Ofen bleibt. Auf die Mauer wurde der Dachstuhl gesetzt und die Vorderseite mit Klinker verkleidet. (pop)

Vier Vereine, der Heimat- und Volkstrachtenverein, der Verein der Maurer und Zimmerer, die Blaskapelle St. Ägidius und der Imkerverein, bauten im Bereich des Hammerschlosses einen Backofen. Mit ihm Boot war natürlich der Markt Schmidmühlen. Sukzessive wurde und wird das Areal wieder revitalisiert, wie es Bürgermeister Peter Braun bei der ersten Feuerprobe betonte. Mittlerweile haben viele Vereine oder die Pfarrei mit einigen Räumen im Hammerschloss und auch mit die Reservistenkameradschaft eine Heimat gefunden, und sei es nur mit einer Unterstellmöglichkeit für Vereinsutensilien. Als weiteres Objekt kam nun der Backofen hinzu.Markus Mehringer erläuterte das Projekt. Auch wenn es nur ein kleines Gebäude ist, ein Backofen muss wachsen. Viele Facharbeiter- und Helferhände waren notwendig, bis er fertig wurde. Mit Josef Fischer (Ofenbauer), Norbert Fischer und Johann Mehringer sowie Günther Bauer hatte man Fachleute, die bestens unterstützt wurden von den Helfern der Vereine, so Mehringer. Nur so konnte das Ganze gelingen. Bei dem Exemplar an der Lauterach handelt es sich um einen indirekten Backofen, was bedeutet, er wird von unten befeuert und darüber wird gebacken. Mit großer Spannung wurde der Inbetriebnahme des Ofens entgegengefiebert, denn er musste 72 Stunden langsam auf eine Temperatur von 500 Grad angeheizt werden.Wichtig war, dass das Feuer nie ausging. Entsprechend freudig waren die Prüfer, als die Feuertaufe pannenfrei verlief. Jetzt will man noch den Winter und die Bauarbeiten im Bereich des Schlosstadels abwarten. Dann gibt es eine Premiere. Am 10. Juni, so Gerald Stauber, der Vorsitzende des Trachtenvereins, werden die Trachtler und der Verein der Maurer und Zimmerer ein großes Backofenfest feiern. Natürlich mit schmackhaftem Essen aus dem Backofen. Was es sein wird, verrät der Trachtenvorstand noch nicht. Auf jeden Fall sollte man sich den Termin schon vormerken.