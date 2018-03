Vermischtes Schmidmühlen

19.03.2018

10

0 19.03.201810

Skispringen, Bobfahren, Eisschnelllauf, Biathlon und sogar Schlittenhunderennen: Dafür muss man nicht nach Südkorea reisen. Olympische Winterspiele gab's auch in Schmidmühlen. Und die Kinder der Erasmus-Grasser- Grundschule waren mit Feuereifer bei der Sache.

Die Schule organisierte ihre eigenen Winterspiele mit originellen Sportarten. Fast 70 Teilnehmer zogen zu den Klängen der Olympiafanfare feierlich in die Schulturnhalle ein, um dort in verschiedenen Disziplinen um Medaillen zu kämpfen.Die Buben und Mädchen feuerten ihre Sportler auf den Strecken an. Fast hätte man meinen können, tatsächlich im großen Wintersportstadion von Pyeongchang zu stehen. Freilich geschah das ganz ohne Schnee, denn der war ja in Schmidmühlen nicht mehr in ausreichender Menge zu haben. Doch die Verantwortlichen hatten dort mit allerlei Tricks dafür gesorgt, dass keine der Wintersportdisziplinen baden ging.Schulleiterin Ursula Braun und Sportbeauftragte Monika Ziechaus fungierten mit den anderen Lehrern als Olympisches Komitee, Schiedsrichter und Betreuer der Mannschaften. Braun erinnerte daran, dass die Olympischen Spiele aus dem alten Griechenland stammen. Der französische Baron Pierre de Coubertin habe sie in der Neuzeit wieder ins Leben gerufen. Die Winterspiele würden seit 1924 ausgetragen.In Schmidmühlen gab es dann auch alles, was zu diesem Wettbewerb dazu gehört - vom olympischen Eid bis zur Siegerehrung. Beim Hundeschlittenrennen galt es, einen Schüler auf einer Decke sitzend mit schnellem Lauf ins Ziel zu bringen. Die Sprossenwand und eine angelehnte Langbank waren die Olympiaschanze, Kastenteile die Schlitten. Beim Bobfahren und Eisschnelllauf sah man die Kinder mit Teppichfliesen über den Boden flitzen. Und beim Biathlon mussten nach einer Fahrt mit einem Rollbrett quer durch die Turnhalle Bälle in einem Karton geworfen werden.Bürgermeister Peter Braun lobte die olympischen Spiele auf Schulebene als etwas Einmaliges. "Da bin ich den Kindern fürs Mitmachen dankbar", und auch den Lehrern gelte Anerkennung. Allein dafür erhielten am Ende alle eine Goldmedaille.