Vermischtes Schmidmühlen

04.04.2018

2

0 04.04.2018

Der Pfarrgemeinderat Schmidmühlen hat sich erstmals nach der Wahl zur konstituierenden Sitzung im Hammerschloss getroffen. Dabei wurde Ernst Lesser Sprecher des Gremiums.

Seine beiden Stellvertreter sind Heinrich Leitz und Theresia Wetzel. Pfarrer Werner Sulzer bedankte sich bei seiner Begrüßung beim neuen Rat. Er händigte an die Mitglieder die Statuten für Pfarrgemeinderäte aus. In einer Vorstellung, legten die Mitglieder ihre eigenen Erwartungen und Motive für die Arbeiten im Pfarrgemeinderat und für die Pfarrei dar.Bei einem Gottesdienst wurde der neue Pfarrgemeinderat vorgestellt. Folgende Kandidaten wurden in das Gremium gewählt: Günter Brechler, Lena Färber, Torsten Flieder, Michael Fochtner, Johann Graf, Marion Härtl, Heinrich Leitz, Ernst Lesser, Birgit Wartha, Theresia Wetzel. Berufen wurden Alexander Puchta, Sonja Vogl und Sonja Müller.