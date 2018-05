Vermischtes Schmidmühlen

17.05.2018

Ein Vorlesetag und die Vorstellung von neuen Artikeln war Grund für eine Einladung der Kinder in die Schmidmühlener Bücherei. Die Kinder hatten dabei ihre große Freude und waren begeistert bei der Sache.

Der Pfarrgemeinderat hatte noch unter der Leitung von Johann Bauer eine Spende von 300 Euro gemacht. Die Bücherei legte dafür den Grundstock von Tiptoi-Büchern und für Spiele. Auch andere aktuelle, spannende neue Kinderbücher für die Altersgruppen von 0 bis 10 Jahren wurden dazugekauft. Die Eltern konnten mit ihren Kindern bei Kaffee und Kuchen gemütlich in den neuen Büchern schmökern. Büchereileiterin Gudrun Jeziorowski sagte herzlichen Dank für die Unterstützung: "Denn nicht nur Erwachsenenliteratur, auch Kinderbücher unterliegen dem Trend, moderner zu werden."Die nächste größere Veranstaltung der Bücherei ist am Sonntag, 3. Juni, von 14 bis 17 Uhr das Büchereifest. Hier wird der Neuerwerb von Erwachsenen-Medien vorgestellt. Bei Kaffee und Kuchen, Bratwürsten, Kamishibai und dem beliebten "kleinen" Flohmarkt ist wieder ein gemütlicher Nachmittag im Garten der Bücherei garantiert. Außerdem am 15. Juni Lesung mit Sebastian Thomann abends im Klostergarten.