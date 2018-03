Vermischtes Schmidmühlen

26.03.2018

26.03.2018

Die Endergebnisse Jugendschützen



Mannschaftswertung:



1. Schmidmühlen I, 694 Ringe



2. Pittersberg, 680 Ringe



3. Ursensollen, 674 Ringe



4. Emhof 594, Ringe



5. Theuern, 589 Ringe



6. Schmidmühlen II, 555 Ringe



7. Wolfsbach, 508 Ringe



Einzelwertung



1. Torsten Flieder, Schmidmühlen, 187 Ringe



2. Sophia Grötsch, Pittersberg, 181 Ringe



3. Jonas Sperber, Ursensollen, 180 Ringe



4. Matthias Riepl, Schmidmühlen, 180 Ringe



5. Nadine Gold, Emhof, 179 Ringe (pop)

Ein echtes Sport- und Gemeinschaftserlebnis für die Jugendlichen aus dem südlichen Landkreis ist die zweite Auflage des Raiffeisen-Jugend-Cups, zu dem die Sportschützen Schmidmühlen einladen. Am Start sind sieben Mannschaften.

Das Vilstal wächst wieder ein kleines Stück zusammen, zumindest was den Schießsport und vor allem den Nachwuchs anbelangt. Miteinander und im sportlichen Vergleich traten sieben Jugendmannschaften aus dem unteren Vilstal zu diesem Turnier an. Bemerkenswert - die Vereine kamen aus zwei verschiedenen Landesverbänden und aus vier verschiedenen Schützengauen: Amberg, Burglengenfeld, Schwandorf und Pegnitzgrund. Die Initiative ging wie schon beim vorherigen Turnier von der Jugend der gastgebenden Sportschützen aus. Die Raiffeisenbank Unteres Vilstal, allen voran Vorstand Karl Schlagbauer, sagte das Sponsoring zu. Gewertet wurden die Mannschaften und die besten Einzelschützen. Mit Spannung wurde die Siegerehrung erwartet. Bei dieser bedankte sich Schützenmeister Josef Popp bei allen teilnehmenden Vereinen, aber vor allem auch bei Schlagbauer für seine Unterstützung. "Sportschützen haben es in der heutigen Zeit nicht leicht", so Josef Popp, "mit dem Hobby Sportschießen in der Öffentlichkeit richtig wahrgenommen zu werden. Wir üben eine olympische Sportdisziplin aus, in der es weniger Gewalt, Randale oder Verletzte gibt als in anderen Sportarten."Den teilnehmenden Jugendmannschaften gratulierte er zu diesem gelungenen Turnier. Bankvorstand Karl Schlagbauer zeigte sich begeistert von der Idee, dieses Turnier abzuhalten. Er lobte die Teilnehmer aber auch, dass sie nicht nur "vorm Computer sitzen", sondern auch die Gemeinschaft und den Sport miteinander pflegen.