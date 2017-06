Vermischtes Schmidmühlen

11.06.2017

20

Das mit Planen bedeckte Dach erinnert an den von Christo verhüllten Reichstag. Doch der Zweck ist hier, in Schmidmühlen, ein anderer: Zimmerleute sind derzeit dabei, den teilweise im barocken Stil gehaltenen Dachstuhl des Schlossstadels auf Vordermann zu bringen. Die erste große Maßnahme der Sanierung, die etwa 1,4 Millionen Euro kostet.

Älter als das Schloss

Platz für 190 Besucher

Hintergrund Über den Fochtnerstadl wurde seit Jahren diskutiert. Vielfach war auch schon der Abriss des maroden Gebäudes gefordert worden. Das Anwesen, zu dem auch der Stadl gehörte, wurde im 17. Jahrhundert errichtet. Das Gebäude neben dem bekannten Hammerschloss wurde einst wohl als Ökonomiegebäude gebaut und genutzt. Weil es als Einzeldenkmal in der Denkmalschutzliste steht, darf es nicht abgerissen werden. 1990 hatte der Markt Schmidmühlen den Stadl erworben. Ein wesentlicher Punkt war es, die Sanierung mit einer weiterführenden Nutzung als Veranstaltungsstadl zu beschließen. Die entsprechenden städtebaulichen Untersuchungen sind bereits gelaufen. Mit der Wiederaufnahme in das Städtebauförderprogramm werden diese Mittel das Gros der Zuschüsse ausmachen. Dazu kommen Fördermittel aus dem Denkmalschutz und vom Bezirk Oberpfalz. (bö)

Ein neuer Veranstaltungssaal entsteht Die Zeit als Viehstall und Vorratsspeicher für die Landwirtschaft ist vorbei: Im Schlossstadel soll ein Veranstaltungsraum entstehen, der deutlich größer ist als der Saal im 2. Obergeschoss des Schlosses. Wegen Barrierefreiheit und Brandschutz ist eine erdgeschossige Nutzung vorgesehen. Bei Untersuchungen war festgestellt worden, dass die Balkenbohlendecken aus einer Sommerfällung von 1698 stammt, aber sehr stark geschädigt sind. Der Erhalt in der vorhandenen Größe würde laut Dittmann bedeuten, dass man die Hölzer zum größten Teil austauschen müsste, da sie nicht restaurierbar sind: "Wir kommen nicht umhin, einen Teil dieser Bohlendecken aufzugeben. Es soll aber die bauzeitliche Raumstruktur ablesbar bleiben." Das sei auch die Vorgabe des Denkmalschutzes. Ein Teil der historischen Decke wird restauriert. Die historischen Oberflächen der Hölzer und Mauern bleiben so weit wie möglich unbehandelt, was auch Kosten spart. Um das Gebäude nutzen zu können, muss ein WC eingebaut werden. Außerdem ist eine Temperierung mit elektrischen Dunkelstrahlern vorgesehen. Die Ebene der Zerrbalkenlage wird wärmegedämmt. (bö)

(bö) Schon allein diese Summe zeigt: Der Ausbau des Schlossstadels im Umfeld des Hammerschlosses ist ein Kraftakt für den Markt Schmidmühlen. Da wurde lange geplant und überlegt. Das letzte Wort hatten die Bürger in einem Ratsbegehren: Im März 2015 gab es eine klare Mehrheit für die Sanierung des Schlossstadels. Im vergangenen Jahr wurden eine umfangreichen Dokumentationen erarbeitet, die Förderanträge gestellt und die Ausschreibungen vorgenommen. Jetzt arbeiten Fachleute am Dachstuhl - damit dann über den Winter der Innenausbau laufen kann. Für heuer sind 760 000 Euro für die Sanierung vorgesehen. Der Eigenanteil der Gemeinde wurde in einer Ratssitzung mit etwa 450 000 Euro genannt.Das Hammerschloss, einschließlich dem benachbarten Rosendorf-Anwesen, wurde 2001 bis 2004 grundlegend saniert und wird seitdem für unterschiedliche, meist aber kulturelle Veranstaltungen genutzt. Auch der Schlosshof ist regelmäßig Veranstaltungsort. In der Nachbarschaft hat die Blaskapelle St. Ägidius ein ehemaliges Ökonomiegebäude zum Probenheim ausgebaut.Abgerundet wird das Ensemble durch das Heim des Heimat- und Volkstrachtenvereins. Bei umfangreichen Untersuchungen zeigte sich, dass große Teile des Stadels schon vor dem Hammerschloss gebaut wurden. Zur Baugeschichte kann man sagen, dass der nördliche Teil des Stadels 1695/96 auf der Grundlage eines älteren Vorgängerbaus errichtet wurde. Damit wurde er zwei Jahre früher fertig als die repräsentative Aufstockung, die dem Schloss seine heutige Gestalt gab.Bei einer Begehung mit dem Marktgemeinderat merkte Architekt Michael Dittmann (Amberg) an, dass man nicht mehr genau sagen könne, wie die Räume einst genutzt wurden: "Man kann vermuten, dass es keine rein landwirtschaftliche Nutzung war, sondern dass sie vielleicht mit dem Eisenhammer in Verbindung stand." Der südliche, kleinere Stadel beinhaltet eine mittelalterliche Befestigungsmauer mit einer deutlich erkennbaren Schlüsselscharte auf der Ostseite. Man kann davon ausgehen, dass nicht nur der Markt selbst mit Toren abgesichert war, sondern dass ein eigenes Sicherungssystem das Hammerschloss schützte. Voraussetzung für den Ausbau war die grundlegende statische Sanierung des Dachtragwerkes und der Wand- und Deckenkonstruktionen. Das derzeit vermauerte Tor südlich wird wieder geöffnet. Der Schlossstadel kann in Zukunft als Veranstaltungsraum für kulturelle Zwecke mit bis zu 190 Personen genutzt werden.Bereits fertig ist ein Vereinsstadel auf dem Areal. Die Lagerflächen teilen sich der Heimat- und Volkstrachtenverein, der Verein der Maurer und Zimmerer, der Imkerverein und die Blaskapelle St. Ägidius. Erhebliches Potenzial birgt die Freifläche südöstlich des Stadels. Der Zusammenfluss der beiden Lauteracharme schafft hier ein vielfältig nutzbares Gelände. Um es zu stärken, soll ein traditioneller Backofen errichtet werden. Längerfristig ist zudem ein Holzsteg für Fußgänger und Radfahrer über die Lauterach geplant: Er könnte den Fünf-Flüsse-Radweg über das Hammerviertel und den Ortskern von Schmidmühlen leiten.