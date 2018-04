Vermischtes Schmidmühlen

Am geweihten Feuer vor der Pfarrkirche wurde in Schmidmühlen in der Osternacht die Osterkerze entzündet. Die Ministranten machten mit ihren Ratschen auf den Beginn des Gottesdienstes aufmerksam. An den Eingängen der Pfarrkirche verkaufte die Kolpingsfamilie am Karsamstag Kerzen, die entzündet wurden, um Licht ins Gotteshaus zu bringen. Die Erstkommunionkinder hatten selbst gebastelte Exemplare. Pfarrer Werner Sulzer formulierte Gedanken rund um die entscheidende Frage "Was bleibt am Ende des Lebens?", zu Ostern als dem Fest des Lebens - und zum "wöchentliche Osterfest jeden Sonntag".