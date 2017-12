Vermischtes Schmidmühlen

08.12.2017

08.12.2017

Lesen will geübt sein. In den vergangenen Tagen besuchten Kinder der Erasmus-Grasser-Grundschule Schmidmühlen die Pfarr- und Gemeindebücherei. Richtig kleine Leseratten wollen sie jetzt werden. Dazu beigetragen hat sicherlich die Schnupperstunde in Bibliothek. "Kinder brauchen ein breites Angebot an verschiedenen Büchern, damit sie die Lektüre finden, die ihrem Interesse entgegenkommt", sagten Schulleiterin Ursula Braun und Lehrerin Silvia Lorenz.

Leseförderung und -kompetenz seien wichtige Unterrichtseinheiten. Doris Flieder, Gudrun Jeziorowski und Renate Stadlbauer zeigten den Mädchen und Buben das mittlerweile auf über 1000 Medien angewachsene Bücher- und Medienangebot.Mit einem Memory und Geschichten rund um Weihnachten hatte Doris Flieder die jungen Leute gleich auf ihrer Seite. "Es hat uns riesig Spaß gemacht", erzählten die Kinder zum Ende ihrer ersten Lesestunde in der Bücherei. Dass aber einige wiederkommen werden, um sich Bücher und andere Medien auszuleihen, das gilt als sicher. Die ehrenamtlichen Helfer der Bücherei unterstützten die Kinder dabei, die richtigen Bücher zu finden, und gaben ihnen Lesetipps.