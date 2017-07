So gut schmeckt Gesundheit

20.07.2017

Das Sportgelände des SV Schmidmühlen war erneut ein Anlaufpunkt für Kinder des Marktes Schmidmühlen. Die Erasmus-Grasser-Grundschule besuchte den Verein mit über 60 Kindern, um dort die Themen "Fußball" und "gesunde Ernährung" in den Mittelpunkt zu rücken.

Förderlehrerin Eva Lichtenegger und SV-Vorsitzender Peter Fochtner begrüßten dazu die von Rektorin Ursula Braun und zahlreichen Lehrkräften angeführten Schüler gegen 8.30 Uhr am Sportgelände.Dann wurden die Kinder in sieben Gruppen eingeteilt. Der Sportverein hatte für die Veranstaltung die Übungen des DFB-Fußballabzeichens aufgebaut. Unter Anleitung von Tobias Guttenberger und Claudia Schöpper betreuten diese fünf Stationen insgesamt zehn Schüler der Mittelschule Ensdorf.Die sechste Station war ein Fußballquiz, bei dem 15 Fragen beantwortet werden sollten. Für die letzte hatte Eva Lichtenegger einen Fan-Tanz vorbereitet, der von allen Kinder einstudiert wurde. Während der Pause konnten sich die Mädchen und Buben kostenlos an einem Büfett, bestehend aus Obst- und Gemüsesticks, bedienen, das der Elternbeirat vorbereitet hatte.Das Team des Sportvereins mit Jugendleiter Gerhard Härtl und Max Puchta sorgte für die Verpflegung der Eltern mit Leberkässemmeln und Getränken.Zum Ende der Veranstaltung wurde der gemeinsam einstudierte Fan-Tanz vorgeführt, und alle Schüler erhielten eine Urkunde eine einen Sticker des Deutschen Fußballbundes.