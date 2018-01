Vermischtes Schmidmühlen

Die Demografie macht auch um die Sportschützen aus Schmidmühlen keinen Bogen. Doch es gibt auch Licht am Horizont zu vermelden.

Große Solidarität

Vereinsmeisterschaft 2017/18 Luftgewehr



Schüler aufgelegt männlich: 1. Matthias Wiesner 136 R. 2. Jan Hagmann 116 R.



Schüler aufgelegt weiblich: 1. Hannah Schuh 158 R. 2. Leonie Reindl 144 R. 3. Leni Hagmann 121 R.



Schüler männlich: 1. Tim Schambeck 177 R. 2. Simon Reheis 160 R. 3. Christoph Hierl 157 R. 4. Lorenz Flieder 151 R.



Junioren B männlich: 1. Torsten Flieder 377 R. 2. Matthias Riepl 359 R. 3. Michael Döberl 342 R.



Schützenklasse: 1. Alexander Böhm 380 R. 2. Bastian Schambeck 363 R. 3. Daniel Wetzel 328 R.



Damenklasse: 1. Stefanie Fischer 378 R. 2. Susanne Koller 377 R. 3. Angelika Hüttner 367 R. 4. Lisa Höllriegl 363 R.



Altersklasse: 1. Bernhard Kreis 362 R.



Senioren - männlich: 1. Josef Popp 291 R.



Senioren aufgelegt - männlich: 1. Josef Hierl 189 R. 2. Josef Luschmann 180 R. Georg Höfler 165 R.



Senioren aufgelegt - weiblich: 1. Anneliese Meyer 150 R. 2. Margitta Scheuerer 117 R.



Luftpistole



Seniorenklasse männlich: 1. Erwin Koller 347 R.

Schmidmühlen. (pop) In seinem Jahresrückblick blickte der Vereinsvorsitzende Josef Popp auf das Jahr zurück. Nicht die sportlichen Erfolge, sondern das Erinnern an vier Mitglieder stand in dem Mittelpunkt dieses Jahresabschlusses. Mit Anton Bruckmüller verstarb ein langjähriges treues Mitglied, das 66 Jahre dem Schützenverein angehörte und ein (Wieder-)Gründungsmitglied der SG 1893 war.Fast sechs Jahrzehnte war Michael Höfler Mitglied beim Schützenverein, dabei errang er mehrfach die Würde des Schützenkönigs. Ehrenmitglied Ella Döberl gehörte ein Vierteljahrhundert dem Schützenverein an und hat sich laut Popp gemeinsam mit ihrem Ehemann Karl nach Abschluss der Bauarbeiten um die Pflege des Schützenheims große Verdienste erworben. Auch ihr Tod sei ein Verlust für den Verein.Eng verbunden mit dem Schützenwesen sei auch der im Frühsommer verstorbene Georg Schmidschneider gewesen. "Er hat wie kein anderer seit 1963 den Schützenverein geprägt." Sei es beim Schützenheimbau oder als aktiver Schütze in der ersten Mannschaft oder als Jugendleiter, Schützenmeister und Jugendtrainer. Unverkennbar werde seine Handschrift noch lange den Verein prägen. Nachdem man bereits vor zwei Jahren mit Renate Hierl ein aktives Mitglied verloren habe, werde sich der Verein neu ausrichten müssen, so der Schützenmeister."Diese Verluste erfordern den Zusammenhalt und die Solidarität, so wie man es in den letzten Jahren auch bei den Sportschützen gelebt hat." Der demografische Wandel habe auch die Schützen erreicht. Erfreulich, so Josef Popp, dass man in den vergangenen Monaten wieder neue Jungschützen für den Schießsport gewinnen konnte.Beeindruckt von den Leistungen zeigte sich auch Bürgermeister Peter Braun. Er betonte, sei es im sportlichen oder im gesellschaftlichen Bereich, die Arbeit der Schützen finde allseits Anerkennung. Die Arbeit der vergangenen Jahre trage bereits Früchte, betonte Gauschützenmeister Heiner Fraunholz. Er komme gerne nach Schmidmühlen, weil hier Sport und Gesellschaft erfolgreich Hand in Hand gehen.Ein Höhepunkt des Abends war die Königsproklamation. Schützenkönig wurde Torsten Flieder mit einem 160-Teiler, Jugendkönig Lorenz Flieder (288-Teiler) und Schützenkönigin wurde Angelika Hüttner (32,1-Teiler). Verliehen wurden auch die Vereinswanderpokale.