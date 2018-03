Vermischtes Schmidmühlen

20.03.2018

20.03.2018

Bei den Sportschützen ist jedes Jahr ein abwechslungsreiches Programm angesagt. Neben sportlichen Terminen gibt es auch viele Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung und dem Miteinander der Generationen dienen. Im sportlichen Bereich war man laut Verein in den vergangenen Wochen wieder erfolgreich.

Die Rundenwettkämpfe der Gau- und OSB-Ligen wurden mittlerweile abgeschlossen. Die Schülermannschaft belegte nach Abschluss des Rundenwettkampfes den ersten Platz. Tim Schambeck wurde bei der Gaumeisterschaft in der Einzelwertung Luftgewehr Schülerklasse erster Gaumeister. Doch nicht nur sportlich, sondern auch in der Vereinsarbeit sind die Jugendlichen engagiert. Seit vielen Jahren gehört es zum Konzept der Sportschützen, eine gute Mischung von sportlichen Aktivitäten und gesellschaftlichen Veranstaltungen zu finden.Seit geraumer Zeit hat der Schützenverein wieder eine große Jugendgruppe mit vielen sportlichen Talenten. 30 Jugendliche unter 18 Jahren gehören derzeit dem Verein an. Bei 125 Mitgliedern sei dies eine grundsolide Basis, so hieß es bei den Neuwahlen der Jugendgruppe.Viele talentierte und vor allem motivierte Jungschützen würden zurzeit den Nachwuchskader des Vereins bilden. Hier standen nun die turnusmäßigen Neuwahlen an. Jugendleiter wurde Stefan Koller, ihm zur Seite steht Torsten Flieder. Das Amt des Schriftführers hat Michael Döberl übernommen, Kassier ist weiterhin Christof Popp. Weiter arbeiten in der Jugendarbeit Lisa Höllriegl, Bastian Schambeck, Daniel Wetzel, Thomas Leitz und Mathias Riepl mit.Dies sei ein System, das funktioniert. Zu den Veranstaltung der Jugendgruppe gehört aber auch das Saukopfessen. Diese Traditionsveranstaltung hat nichts an Beliebtheit verloren. Unter der Regie von Jugendleiter Stefan Koller und seinem Stellvertreter Torsten Flieder sowie einem großen Helferteam wurden die vielen Gäste bewirtet. Die Nachfrage war so groß, dass bereits nach einer knappen Stunde alles an "den Mann und die Frau" gebracht wurde.