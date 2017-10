Vermischtes Schmidmühlen

Jedes Jahr bringt der Gartenbauverein Blumenkästen an den Ortsbrücken an und sorgt so für ein blumig-buntes Entrée. Seit vielen Jahren ist er dabei von Vandalismus verschont geblieben. Aber schon im vergangenen Jahr wurden an der Brücke an der Poststraße drei Kästen samt Blumen zerstört und in die Lauterach geworfen.

Nur wenige Tage, bevor heuer die Blumenkästen abgeräumt werden, musste der Gartenbauverein nun ernüchtert feststellen, dass dies kein Einzelfall war. Neben einem Kasten wurde auch die Pumpe, die zur Wasserversorgung diente und unter der Eisernen Brücke stand, in die Vils geworfen. Alfred Reindl versuchte zwar die geborgene Pumpe zu reparieren, doch wie es sich zeigte, ist dies nicht mehr möglich. Den Schaden bezifferte 2. Vorsitzender Bernhard Tischler auf rund 300 Euro. Für Hinweise auf die Täter ist der Verein dankbar.