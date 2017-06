Vermischtes Schmidmühlen

26.06.2017

Das Abspielen der Nationalhymen, der rote Teppich und die Flaggen der amerikanischen Bundesstaaten bildeten den würdigen Rahmen, um langjährige Arbeitnehmer der US-Garnison Hohenfels zu ehren. Auf 955 Dienstjahre bringen es die 35 Arbeitsjubilare.

Der Kommandeurspreis

Beste Garnison

Die Arbeitsjubilare 40 Jahre: Georg Allgeier , Schmidmühlen; Karin Obletzhauser und William Craven , beide Hohenfels.



35 Jahre: Josef Werne r, Schmidmühlen; Anton Görl, Franz-Josef Schön, Andreas Rost , alle Bertatzhausen; Georg Hummel , Parsberg; Klaus Lang , Teublitz; Ludwig Pritschet , Burglengnfeld; Johann Wittl , Parsberg; Davis Camp, George Wimpy, Don Earl Jenkins , alle Hohenfels.



30 Jahre: Erwin Wittl , Schmidmühlen; Annette Eichenseer , Hohenfels; Manfred Karl Kissner , Beratzhausen; Josef Koller , Hohenfels; Uwe Riepl , Burglengenfeld; Joerg Sonnauer , Schwandorf; Peter Winter , Amberg; Alexander Wöber , Würzburg.



25 Jahre: Josef Edenharter , Hohenfels.



20 Jahre: Robert Braun , Maxhütte, James William Cox , Hohenfels.



15 Jahre: Jürgen Egerer , Neumarkt, Günther Hammer , Parsberg; Richard Schmidt , Seubersdorf; Karin Sese , Beratzhausen; Theo Sese , Hohenfels; Bettina Wagner-Jackson , Schmidmühlen, Bernhard Walter , Lupburg; Deltra Haerne, Teresa Mc Cary , beide Hohenfels.



10 Jahre: Michael Metz , Hohenfels. (bö)

(bö) Einige von ihnen, wie Karin Obletzhauser, Craven William und Georg Allgeier, arbeiteten 40 Jahre bei der US Army in Hohenfels.Als Mitarbeiter des Jahres 2016 der US-Garrison Bavaria, dazu gehören Hohenfels, Grafenwöhr, Vilseck und Garmisch-Partenkirchen, wurde Günther Rödl mit dem Ehrenpreis des Kommandeurs ausgezeichnet. "Unauffällig, aber von besonderer Wichtigkeit", nannte Deputy Garrison Manager Michael Mathews die Arbeit von Günther Rödl. "Er kümmert sich mit seinem Team verantwortungsvoll und gewissenhaft um das große Thema Abwasserbeseitigung in Hohenfels, mit allem was dazugehört".Angela Hamilton wurde mit dem Mitarbeiterpreis des Quartals geehrt. Joyce Dusenberry und Margart Honeycut erhielten besondere Anerkennungsurkunden für ihre über 20-jährige Arbeit im Schuldienst. Die Arbeit von Jesus Cabredo um den Standort Hohenfels wurde mit dem Kommandeurspreis gewürdigt. Für ihren Einsatz beim Roten Kreuz wurden Kristine Hojnicki und April Smith ausgezeichnet.Über den Team-Award, den Teampreis, dürfen sich die Mitarbeiter der 405. Logistikgruppe freuen. Sie versorgen tausende von übenden Soldaten während ihres Aufenthaltes in Hohenfels mit Essen.Wie Deputy Garrison Manager Michael Mathews anmerkte, sind die Arbeitsjubilare auch ein Stück der US-Garnison in Hohenfels. "Jeder von ihnen ist ein Teil unserer funktionierenden und weltweit anerkannten Übungseinrichtung. Es sind Werte wie Loyalität, Dienstauffassung, Respekt, selbstloser Einsatz, Ehre, Rechtschaffenheit und persönliche Courage, die wir sehr an ihnen schätzen."Mathews Dank galt auch den Familienangehörigen, die sich in vielen ehrenamtlichen Hilfssituationen für die Gemeinschaft einsetzten."Wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können, und sie mithelfen, den Ruf als beste Garnison in Europa zu halten - die Heimat einer starken europäischen Einsatzbereitschaft." Vonseiten der Bürgermeister der Truppenübungsplatzrandgemeinden und des Landrats Willibald Gailler aus Neumarkt bedankte sich Bürgermeister Bernhard Graf aus Hohenfels: "Wir sind der Überzeugung, dass die US Army ein guter Arbeitgeber ist. Dazu wünsche ich der US-Garnison in Hohenfels eine gute Zukunft."