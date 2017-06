Welche Bedeutung hat für uns die Dreifaltigkeit Gottes? - Dreifaltigkeitsfest auf dem Kreuzberg

Vermischtes Schmidmühlen

13.06.2017

17

0 13.06.201717

(bjo) Alljährlich am Sonntag nach Pfingsten feiert die Pfarrei Schmidmühlen das Dreifaltigkeitsfest auf dem Kreuzberg. Zahlreiche Pilger feierten mit. In einer Prozession zogen die Gläubigen von der Pfarrkirche zur Kreuzbergkirche. Vor der Grotte zelebrierte Pfarrer Wolfgang Bauer aus Kümmersbruck die von der Blaskapelle St. Ägidius gestaltete Messe. In seiner Predigt fragte Bauer, was den Wallfahrern eine Dreifaltigkeitskirche oder das Fest heute bedeute. Bei der Lehre vom dreifaltigen Gott gehe es nicht um Mathematik. Jeder wisse, dass drei mal eins nicht eins mache. An eine Glaubenswahrheit könne man nicht wie eine mathematische Formel rangehen, betonte der Pfarrer.

Bauer gab zu, die Dreifaltigkeit sei nicht leicht zu verstehen. Er definierte sie so: "Gott ist als der Urgrund von allem über mir; er ist in Jesus Christus mit mir; er ist im Heiligen Geist in mir." Nach dem Gottesdienst gab die Blaskapelle ein Standkonzert und die Besucher gönnten sich Bergmaß und Bratwürste.