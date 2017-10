Vermischtes Schmidmühlen

04.10.2017

04.10.2017

Der Truppenübungsplatz Hohenfels ist ein ebenso weitläufiges wie herausforderndes Trainingsareal für das Militär. Die Möglichkeiten dort nutzen aber auch Organisationen, die dort erst einmal keiner vermutet.

Nicht weit weg von Schmidmühlen liegt eines der großen Übungsdörfer der US Army innerhalb des Truppenübungsplatzes Hohenfels. "Diese Übungsdörfer sind auch ideale Trainingsmöglichkeiten für unsere Hundeführer", heißt es etwa bei der Regensburger Rettungshunde-Staffel der Johanniter. Zwischen den militärischen Übungen innerhalb des abgesperrten Areals nutzen gerne andere Verbände oder Organe die Übungsdörfer der US Army für ihre Zwecke. Dazu zählen auch Freiwillige Feuerwehren und die Polizei. Oder aber die Regensburger Johanniter, die in den zurückliegenden Tagen dort eine Hundeführer-Ausbildung angeboten haben. Das Angebot hatte ihnen Norbert Wittl von der Öffentlichkeitsabteilung der Übungsplatz-Verwaltung der US Army gemacht.Franz Böller und Konrad Rank von der Johanniter-Hundestaffel kamen ins Schwärmen. Die Hohenfelser Übungsplatz-Dörfer böten nahezu ideale Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Hundeführer. "Um nachts im Wald einen bewusstlosen Menschen zu finden, müssen die Retter Mann neben Mann gehen und das Areal Meter für Meter absuchen. Das dauert - im Notfall geht es aber um Sekunden."Ein Rettungshund kann grundsätzlich Vermisste in kürzester Zeit aufspüren. Die Ausbildung für den Hundeführer und das Tier ist jedoch anspruchsvoll und sollte sich möglichst realitätsnah gestalten.Die Spürnasen der Johanniter Rettungshunde sind wahre Spezialisten, wenn es darum geht, in unwegsamem Gelände oder großen Wäldern vermisste Personen aufzuspüren. Die Hundestaffeln werden oft von der Polizei oder der Feuerwehr um Hilfe gebeten wenn es darum geht, ältere, desorientierte Menschen zu finden, spielende Kinder zu suchen, die sich verlaufen haben, oder Jogger, Mountainbiker oder Reiter aufzuspüren, die nach einem Sportunfall hilflos im Wald liegen.Auch unter Schock stehende Unfallopfer laufen nicht allzu selten einfach davon und müssen gesucht werden, ebenso wie suizidgefährdete Menschen, bei denen oft auch jede Minute zählt.