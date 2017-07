Zwei Verletzte bei Unfall in Schmidmühlen

19.07.2017

In der Nähe von Schmidmühlen hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein mit zwei Frauen (73 und 69 Jahre alt) besetzter VW-Polo rammte auf der Staatsstraße 2165 einen Mähtraktor, der im Auftrag des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 26-jährige Fahrer des Traktors auf der Staatsstraße wenden. Beim Versuch umzukehren habe der Mann das von hinten kommende Auto übersehen. Die beiden Frauen waren von Emhof kommend Richtung Schmidmühlen unterwegs.Das Auto kam nach dem Aufprall von der Straße ab, überschlug sich und landete auf der Beifahrerseite in einer Wiese am Ufer der Vils. Nach ersten Informationen erlitten die 73- und 69-Jährige schwere Verletzungen, beide waren jedoch ansprechbar. Im Einsatz waren drei Rettungswagen des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt. Die Feuerwehr Schmidmühlen befreite die Verletzten aus dem total demolierten Wagen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 10 000 Euro.