03.01.2018

Hohenfels. Ein roter Teppich, die deutsche und amerikanische Nationalhymne sowie 50 Fahnen der US-Bundesstaaten, dazu die bundesrepublikanische und die Flagge der USA: All das bildete den Hintergrund und den würdigen Rahmen für die Ehrung der Arbeitsjubilare bei der US-Armee in Hohenfels.

Insgesamt bringen es die 27 zivilen Beschäftigten, um die es ging, auf 690 Dienstjahre. "Sie stehen heute im Mittelpunkt der Feier", sagte Deputy Garrison Manager Bernhard Weber vonseiten der US-Garrison Bavaria an die Männer und Frauen gerichtet. Jahr um Jahr habe sich jeder von ihnen zur Unterstützung des Heers der Vereinigten Staaten am Standort Hohenfels engagiert. "Wir sind überzeugt von ihrer gewissenhaften Dienstauffassung und ihrer loyalen Einstellung gegenüber ihrem Arbeitgeber", betonte Bernhard Weber. Und weiter: "Ihr Engagement hält unsere Militärgemeinde zusammen, intakt und dynamisch." Weber nahm auch Worte wie Einsatzbereitschaft, Ehre, Rechtschaffenheit und persönliche Courage in den Mund, weil all dies wichtig sei für die Soldaten und deren Familien, aber auch für die lange Freundschaft zwischen beiden Nationen.Für die Bürgermeister der Truppenübungsplatzrandgemeinden bedankte sich Bernhard Graf für die "Sicherheit" der Arbeitsplätze: "Wir sind sicher, dass es auch in Zukunft ein Hire an Fire bei der US-Army nicht geben wird." Als Mitarbeiterin des Quartals wurde Deltra Haerne geehrt. Der Team-Award der US-Garrison Hohenfels ging an die Beschäftigten der Lagerfeuerwehr Hohenfels, vertreten durch Gert Fuchs, Karl Peter und Johann Koller, für ihre besondere Unterstützung bei der Übung Swift Response.Für überdurchschnittliche Leistungen wurden ferner Cassandra Coleman, Priscilla Rosas, Miriam Morales, Raul Martinez, Daniel Neean, Janel Donnelly und Casey Dunbar vom Deputy Garrison Manager und Oberst Curtis Buzzard ausgezeichnet. Über den Commanders Award durften sich Lara Clagett und Mike Mullen freuen.Auf 40 Dienstjahre bringt es Alfonzo Walker, auf je 35: Josef Bleicher, Peter Gottsmann, Pia Lautenbacher, Reinhard Bossle, Manfred Wittka, Anita Scheuerer, Georg Schmausser und Harald Schramm. Drei Jahrzehnte halten der US-Armee Raimund Stark, Justin Lucios und Timothy Dean Showers die Treue. 25 Jahre sind es bei Uwe Klinger und Peter Rodestock, 20 Jahre bei Dustin Smith und Steven Walter Ziolkowski.Für 15 Jahre wurden geehrt: Anja Achhammer, Heiner Födisch, Dieter Jakobi, Albert Kurzendorfer, Martin Tandler, Cindy Rösch und Antony Hickmon. Zehn Jahre sind es bei Tobias Eichelmann, Robert Koller, Jens Olsson und Paul McDonald.