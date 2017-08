Freizeit Schnaittenbach

06.08.2017

10

0 06.08.201710

Holzhammer. Selbst die Kleinsten packen schon mit an, um den rundum bekannten Spielplatz in Holzhammer in Schuss zu halten.

Durch ihren ständigen Einsatz ist der Platz mittlerweile im weiten Umkreis für seine tollen Spielmöglichkeiten bekannt. Zeitweise verbringen 40 und mehr Kinder mit ihren Eltern ihre Freizeit auf diesem Spielplatz. Selbst Besucher aus Weiden oder Amberg sind keine Seltenheit. Nicht nur unterm Jahr, sondern besonders zum Spielplatzfest am letzten Sonntag im Juli stürmen Kinder mit Eltern und Großeltern den Spielplatz.Mit Kinderschminken, Basteln, Büchsenwerfen, Kuhmelken waren die alten und die jungen Kinder den ganzen Nachmittag bestens beschäftigt. Aufgrund der Hitze wurde eine Wasserwand aufgebaut, die neben dem Wasserspielplatz ein besonderer Anziehungspunkt war.Am späten Nachmittag präsentierte die AG Tanzgruppe der Schule aus Schnaittenbach noch eine Tanzaufführung, die mit viel Applaus belohnt wurde. Der ganze Erlös des Fests wird auch wieder in den Spielplatz investiert.