Auge in Auge mit Heidi und dem Alm-Öhi

Freizeit Schnaittenbach

03.08.2017

03.08.2017

Nicht in die Schweiz, sondern auf die Luisenburg ging es, um Heidi zu sehen (Bild). Die CSU Schnaittenbach hatte Kinder und Junggebliebene im Ferienprogramm zur Fahrt in das Familienmusical eingeladen. Heidi, die berührend schöne Geschichte vom Waisenkind, das durch seine Natürlichkeit, seinen Optimismus und seine Herzenswärme nicht nur den alten Alm-Öhi aus seiner Verbitterung löst, sondern auch - nachdem von seiner Tante Dete nach Frankfurt entführt - der gelähmten kleinen Klara liebevoll zur Seite steht. Bis Heidi selbst, aus Sehnsucht nach Alm-Öhi, Bergen und Freiheit, schwer erkrankt. Regisseurin Eva-Maria Lerchenberg-Thöny ist es gelungen, diese Geschichte in ein kurzweiliges Musical von rund 100 Minuten zu packen. Das Sahnehäubchen obendrauf war die Musik von Kultkomponist Hans-Jürgen Buchner mit seiner Gruppe Haindling. Als zum Finale der Alm-Öhi mit den Dorfbewohner versöhnt wurde, war auch die Botschaft klar: "Gemeinsam sind wir stark." Der Ausflug fand mit einer kleinen Brotzeit auf dem Heimweg seinen Ausklang. Auch diesmal wurde die Fahrt durch den CSU-Ortsverband gesponsert und konnte so vergünstigt angeboten werden. Bild: nag