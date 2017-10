Freizeit Schnaittenbach

09.10.2017

Einen besonderen Stellenwert genießt das Erntedankfest beim Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler, der sich der Brauchtumspflege verpflichtet sieht. Auch heuer zeigten sie aus diesem Anlass Dreschen mit der Hand und die Fertigkeit des Dengelns von Sicheln und Sensen.

Zur Begrüßung umschrieb Vorsitzender Josef Werner einmal mehr, wie sehr ihm und dem Verein die Brauchtumspflege am Herzen liegt. Dabei gehe es nicht nur um das Aufrechterhalten von in Vergessenheit geratener handwerklicher Techniken, sondern auch darum, es weiterzugeben. Das Erntedankfest sieht er als einen geeigneten Anlass, dieses Anliegen nach außen zu tragen.Wie ein Synonym stehen das Dreschen und Dengeln für diese Form der Brauchtumspflege. Noch bestens damit vertraut, konnte Meier vor Publikum auch gleich unter Beweis stellen, was er einleitend dargelegt hatte. Zudem ging er auch auf die ursprüngliche Bedeutung des Erntedankfestes ein, das bis in vorchristliche Zeit zurückreiche. Die Kirchen hätten das Erntedankfest als ursprünglich heidnischen Brauch übernommen, um es auch in ihrem Sinne als Dank an den Schöpfer zu interpretieren.Danach erläuterte Meier ausführlich, welch anstrengende Arbeit selbst bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Getreideernte einst darstellte. "Dreschen war eine schwere Knochenarbeit, bei der die ganze Familie zusammenhelfen musste und nach getaner, harter Arbeit das Erntedankfest ausgiebig feierte", erinnerte sich Meier. Was damals praktisch nicht bei der Arbeit fehlen durfte, um die Alltagskleidung vor allzu viel Verschleiß zu schonen, war die Schürze auch bei Männern. Meier hatte natürlich eine dabei.